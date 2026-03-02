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Новини ППО України Захист критичної інфраструктури
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Підприємства критичної інфраструктури отримають додаткове озброєння для посилення ППО, - Свириденко

Більше ППО для стратегічних об’єктів: заява Свириденко

Уряд розширив можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Їм надаватимуть додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вносимо зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025", - повідомила Свириденко.

Розширення участі

Змінами передбачено, що підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.

Чіткі вимоги та навчання

"Запроваджуємо кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони", - розповіла очільниця уряду.

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Прозорі правила обліку

Оновлено також порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.

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Тимчасове надання озброєння

Свириденко розповіла, що командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства.

Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

"Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", - додала глава уряду.

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Автор: 

ППО (4170) інфраструктура (603) Свириденко Юлія (925)
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Топ коментарі
+8
Ні, це пздець; вана працює... Вона (свириденко) теж весільний фотограф, чи просто ******* на усю голову?
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02.03.2026 18:25 Відповісти
+7
Про це обов'язково треба пи*діти? Думаєш це примножить твій аторитет? Але нуль, на що його не множ, дає в результаті нуль!
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02.03.2026 18:05 Відповісти
+7
Эксперимент интересный. На следующем этапе каждому ОСББ по взводу ПВО, школам по расчету, частному сектору по пулемету на двор.
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02.03.2026 18:13 Відповісти
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взяли би на заглавне фото до новини хоч якесь фото ЗРК, а то спарений М2 якось у цій новині виглядає смішно.
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02.03.2026 18:05 Відповісти
Про це обов'язково треба пи*діти? Думаєш це примножить твій аторитет? Але нуль, на що його не множ, дає в результаті нуль!
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02.03.2026 18:05 Відповісти
Маячня якась...
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02.03.2026 18:07 Відповісти
Який понос ...
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02.03.2026 18:10 Відповісти
Ні, це пздець; вана працює... Вона (свириденко) теж весільний фотограф, чи просто ******* на усю голову?
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02.03.2026 18:25 Відповісти
Якраз би хватило , якби зільона шваль скинулася...
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02.03.2026 18:11 Відповісти
Эксперимент интересный. На следующем этапе каждому ОСББ по взводу ПВО, школам по расчету, частному сектору по пулемету на двор.
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02.03.2026 18:13 Відповісти
А это уже интересно
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02.03.2026 18:20 Відповісти
і кожній виховательці дитсадку по гранаті.
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02.03.2026 18:27 Відповісти
БУЛО Б ДОБРЕ,ТОДІ ДВУШКИ НА мацкву БУДЕ СЦИКОТНО ВІДПРАВЛЯТИ,БО КУЛЕМЕТ МОЖНА ТРОХИ НИЖЧЕ НАПРАВИТИ
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02.03.2026 19:19 Відповісти
Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. Джерело: https://censor.net/ua/n3603191
Бо ж нема кому використовувати... буратінка відпустив за кордон усіх потенційних вояків, а тепер кабмін новаторством (блть !) займається. Цивільні робітники (ну, хто там не дуже зайнятий на роботі; прибиральниця, наприклад, чи охоронець на шлагбаумі) будуть тепер шахєди збивати!..
Це, блть, вже реальний цирк (чи квартал?)...
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02.03.2026 18:20 Відповісти
Задумка непогана але однозначно запізніла.
Та і язиком талапати про це не потрібно.
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02.03.2026 18:30 Відповісти
це як...типа дабравольних пожарних дружин...Чи при повітряній загрозі кожен залишае робоче місце та бере кулемет....
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02.03.2026 19:13 Відповісти
І чотирьох років не пройшло...
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02.03.2026 19:42 Відповісти
Свириденко,де твій підлеглий Пронін? Ти взагалі керуєш ситуацією? Чєво ізволітє- це ж не твоє,правда?
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02.03.2026 20:50 Відповісти
Щось не можу зрозуміти: у нас військових замало, щоб забезпечити ППО, чи у нас є зайві цивільні, які будуть користуватися зайвою зброєю ЗСУ... Чи у нас реально немає адекватної людини на посаду прем'єр-міністра...
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02.03.2026 21:12 Відповісти
 
 