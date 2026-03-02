Підприємства критичної інфраструктури отримають додаткове озброєння для посилення ППО, - Свириденко
Уряд розширив можливості пообʼєктного захисту підприємств критичної інфраструктури. Їм надаватимуть додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вносимо зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025", - повідомила Свириденко.
Розширення участі
Змінами передбачено, що підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.
Чіткі вимоги та навчання
"Запроваджуємо кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони", - розповіла очільниця уряду.
Прозорі правила обліку
Оновлено також порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.
Тимчасове надання озброєння
Свириденко розповіла, що командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства.
Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами. У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.
"Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", - додала глава уряду.
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Бо ж нема кому використовувати... буратінка відпустив за кордон усіх потенційних вояків, а тепер кабмін новаторством (блть !) займається. Цивільні робітники (ну, хто там не дуже зайнятий на роботі; прибиральниця, наприклад, чи охоронець на шлагбаумі) будуть тепер шахєди збивати!..
Це, блть, вже реальний цирк (чи квартал?)...
Та і язиком талапати про це не потрібно.