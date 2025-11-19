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Новини ППО України Захист критичної інфраструктури
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Підприємства критичної інфраструктури зможуть долучатися до системи ППО, - Шмигаль

До ППО зможуть долучатися підприємства критичної інфраструктури

Підприємства критичної інфраструктури зможуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Хто зможе долучитися до проєкту

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет Міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.

До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.

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Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Принципи роботи

Основні принципи роботи чітко сформульовані:

  • групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;
  • керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;
  • підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;
  • до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

Також читайте: Кабмін дозволив проводити закупівлі для захисту критичної інфраструктури без відкритих торгів. Які умови?

"Це рішення зробить ППО більш ефективним, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

ППО (4158) Шмигаль Денис (4936)
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Топ коментарі
+8
Пам'ятаю як всі сміялися з рф, де була подібна ініціатива, щоб аеропорти і приватні компанії створювали свою ППО для захисту...
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19.11.2025 18:45 Відповісти
+5
Шмигаля - в склад групи МВГ , на одну добу....
Потім його заслухаємо...
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19.11.2025 18:41 Відповісти
+5
Невже всіх у посадки відправили? Тепер перекладають проблеми на працівників , яких і так мало здорових. І цю "рацуху" вони видадуть за чергове Потужне досягнення .
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19.11.2025 18:42 Відповісти
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Коротше кажучи срака і в ппо..керуї довбані .
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19.11.2025 18:39 Відповісти
???
А нам в рахунок за комуналку пепео не нарахують з такої радості ?
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19.11.2025 18:40 Відповісти
а патрони де брати?
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19.11.2025 18:42 Відповісти
А за пепео чим платити ..кабміндіч гроші в карман і бувай як звали
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19.11.2025 18:52 Відповісти
там НАБУ на "оборонці" підозри готовить - "ексМО і по сумісництву рнбошнику і групі Ко" на заставу будуть скидуватися ....
10-15 % вистачить і на ППО
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19.11.2025 19:32 Відповісти
Шмигаля - в склад групи МВГ , на одну добу....
Потім його заслухаємо...
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19.11.2025 18:41 Відповісти
Невже всіх у посадки відправили? Тепер перекладають проблеми на працівників , яких і так мало здорових. І цю "рацуху" вони видадуть за чергове Потужне досягнення .
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19.11.2025 18:42 Відповісти
Нет. Это олигархам, владельцам облэнерго, предлагают делать взносы на ПВО.
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20.11.2025 07:13 Відповісти
Пам'ятаю як всі сміялися з рф, де була подібна ініціатива, щоб аеропорти і приватні компанії створювали свою ППО для захисту...
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19.11.2025 18:45 Відповісти
и какой это рф дало результат ? никакой ! вот и смеялись
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19.11.2025 18:51 Відповісти
Так це просто для перекладання відповідальності. Будуть казати - ми дали вам всі інтсрументи, ви не змогли, ви і винні.
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19.11.2025 18:58 Відповісти
так і є
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19.11.2025 19:00 Відповісти
Результата никакого. Владельцы НПЗ за свои деньги стали устанавливать противодронные заграждения (где возможно)
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20.11.2025 07:16 Відповісти
Так у них бронь не для того как бы)
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19.11.2025 19:00 Відповісти
Щось ніде сьогодні не бачив новин скільки ракет летіло і скільки збили наше ППО?
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19.11.2025 19:10 Відповісти
Імітація бурхливого діяльності
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19.11.2025 19:15 Відповісти
А в лікарнЯх вс стабільно)
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19.11.2025 19:18 Відповісти
Які вони ********* ці зелені ********....навіть не скривають цього ...
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20.11.2025 03:22 Відповісти
 
 