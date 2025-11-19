Підприємства критичної інфраструктури зможуть долучатися до системи ППО, - Шмигаль

Підприємства критичної інфраструктури зможуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Хто зможе долучитися до проєкту

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет Міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.

До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.

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Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Принципи роботи

Основні принципи роботи чітко сформульовані:

групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;

керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;

підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;

до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

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"Це рішення зробить ППО більш ефективним, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад", - наголосив Шмигаль.