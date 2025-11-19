РУС
Новости ПВО Украины Защита критической инфраструктуры
Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединяться к системе ПВО, - Шмыгаль

К ППО смогут присоединяться предприятия критической инфраструктуры

Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединиться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Кто сможет присоединиться к проекту

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Кабинет Министров утвердил экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО.

К проекту, в первую очередь, могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер.

Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности.

Принципы работы

Основные принципы работы четко сформулированы:

  • группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;
  • руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
  • предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;
  • в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.

"Это решение сделает ПВО более эффективным, защитит от угроз стратегически важные объекты, объединит усилия государства и бизнеса ради безопасности людей и общин", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

ПВО (3269) Шмыгаль Денис (2902)
+7
Пам'ятаю як всі сміялися з рф, де була подібна ініціатива, щоб аеропорти і приватні компанії створювали свою ППО для захисту...
19.11.2025 18:45 Ответить
+4
Шмигаля - в склад групи МВГ , на одну добу....
Потім його заслухаємо...
19.11.2025 18:41 Ответить
+4
Невже всіх у посадки відправили? Тепер перекладають проблеми на працівників , яких і так мало здорових. І цю "рацуху" вони видадуть за чергове Потужне досягнення .
19.11.2025 18:42 Ответить
Коротше кажучи срака і в ппо..керуї довбані .
19.11.2025 18:39 Ответить
???
А нам в рахунок за комуналку пепео не нарахують з такої радості ?
19.11.2025 18:40 Ответить
а патрони де брати?
19.11.2025 18:42 Ответить
А за пепео чим платити ..кабміндіч гроші в карман і бувай як звали
19.11.2025 18:52 Ответить
там НАБУ на "оборонці" підозри готовить - "ексМО і по сумісництву рнбошнику і групі Ко" на заставу будуть скидуватися ....
10-15 % вистачить і на ППО
19.11.2025 19:32 Ответить
и какой это рф дало результат ? никакой ! вот и смеялись
19.11.2025 18:51 Ответить
Так це просто для перекладання відповідальності. Будуть казати - ми дали вам всі інтсрументи, ви не змогли, ви і винні.
19.11.2025 18:58 Ответить
так і є
19.11.2025 19:00 Ответить
Так у них бронь не для того как бы)
19.11.2025 19:00 Ответить
Щось ніде сьогодні не бачив новин скільки ракет летіло і скільки збили наше ППО?
19.11.2025 19:10 Ответить
Імітація бурхливого діяльності
19.11.2025 19:15 Ответить
А в лікарнЯх вс стабільно)
19.11.2025 19:18 Ответить
 
 