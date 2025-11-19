Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединяться к системе ПВО, - Шмыгаль
Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединиться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Кто сможет присоединиться к проекту
Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Кабинет Министров утвердил экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО.
К проекту, в первую очередь, могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер.
Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности.
Принципы работы
Основные принципы работы четко сформулированы:
- группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;
- руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
- предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;
- в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.
"Это решение сделает ПВО более эффективным, защитит от угроз стратегически важные объекты, объединит усилия государства и бизнеса ради безопасности людей и общин", - подчеркнул Шмыгаль.
А нам в рахунок за комуналку пепео не нарахують з такої радості ?
10-15 % вистачить і на ППО
Потім його заслухаємо...