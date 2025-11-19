Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединяться к системе ПВО, - Шмыгаль

Предприятия критической инфраструктуры смогут присоединиться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто сможет присоединиться к проекту

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Кабинет Министров утвердил экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО.

К проекту, в первую очередь, могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер.

Читайте также: Разработано 16 технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры, - Кулеба

Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности.

Принципы работы

Основные принципы работы четко сформулированы:

группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;

руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;

предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;

в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.

Читайте также: Кабмин разрешил проводить закупки для защиты критической инфраструктуры без открытых торгов. Какие условия?

"Это решение сделает ПВО более эффективным, защитит от угроз стратегически важные объекты, объединит усилия государства и бизнеса ради безопасности людей и общин", - подчеркнул Шмыгаль.