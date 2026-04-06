Украина ускоряет модернизацию боевой авиации для отражения воздушных атак, - Свириденко
Правительство приняло решение, которое позволяет значительно ускорить модернизацию самолетов и вертолетов для борьбы с воздушными угрозами, в частности - с дронами типа "шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
"Усиливаем защиту украинского неба. Упрощаем модернизацию авиации для борьбы с "шахедами", - рассказала премьер.
Что предусматривает решение
- Решение позволяет быстрее дооснастить самолеты и вертолеты под нужды современной войны.
- Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований
- Весь процесс будет сокращен до одного месяца.
- К работам будут привлекаться не только предприятия, но и специалисты и воинские части.
- Это позволяет быстрее реагировать на новые угрозы и усиливает возможности наших военных в отражении воздушных атак.
"Мы должны быстро меняться и адаптировать наши процедуры к вызовам войны", - подчеркнула Свириденко.
