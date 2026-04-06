Украина ускоряет модернизацию боевой авиации для отражения воздушных атак, - Свириденко

Правительство приняло решение, которое позволяет значительно ускорить модернизацию самолетов и вертолетов для борьбы с воздушными угрозами, в частности - с дронами типа "шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

"Усиливаем защиту украинского неба. Упрощаем модернизацию авиации для борьбы с "шахедами", - рассказала премьер.

Что предусматривает решение

Решение позволяет быстрее дооснастить самолеты и вертолеты под нужды современной войны.

Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований

Весь процесс будет сокращен до одного месяца.

К работам будут привлекаться не только предприятия, но и специалисты и воинские части.

Это позволяет быстрее реагировать на новые угрозы и усиливает возможности наших военных в отражении воздушных атак.

"Мы должны быстро меняться и адаптировать наши процедуры к вызовам войны", - подчеркнула Свириденко.

Ранее Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами".