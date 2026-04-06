РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14125 посетителей онлайн
Новости Сбивание шахедов Модернизация украинской ПВО
1 066 20

Украина ускоряет модернизацию боевой авиации для отражения воздушных атак, - Свириденко

Сбивание шахидов перехватчиками СТИНГ

Правительство приняло решение, которое позволяет значительно ускорить модернизацию самолетов и вертолетов для борьбы с воздушными угрозами, в частности - с дронами типа "шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Усиливаем защиту украинского неба. Упрощаем модернизацию авиации для борьбы с "шахедами", - рассказала премьер.

Что предусматривает решение

  •  Решение позволяет быстрее дооснастить самолеты и вертолеты под нужды современной войны.
  • Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований

Читайте: Украинский производитель "Фламинго" готовит более дешевую альтернативу Patriot, – Reuters

  • Весь процесс будет сокращен до одного месяца.
  • К работам будут привлекаться не только предприятия, но и специалисты и воинские части.
  • Это позволяет быстрее реагировать на новые угрозы и усиливает возможности наших военных в отражении воздушных атак.

"Мы должны быстро меняться и адаптировать наши процедуры к вызовам войны", - подчеркнула Свириденко.

Читайте также: Около тысячи мобильных и стационарных огневых групп НГУ защищают критическую инфраструктуру Украины, – Музычук

Ранее Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами".

Автор: 

авиация (2894) модернизация (157) Свириденко Юлия (426)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
якийсь нескінчений парад зелених фріков!
дебілка свириденка переймається бойовою авіацією?
от жеж.
а, були такі золоті часи коли з андрєєм, стоячі на колінках, літала по заграніцам.....
показать весь комментарий
06.04.2026 18:55 Ответить
+3
Пілоткиня Свидоренко
показать весь комментарий
06.04.2026 19:15 Ответить
+3
Де Свириденко, а де бойова авіація?! Схоже пліснява взагалі з глузду з'їхала! Господи, за що це нам?!
06.04.2026 19:24
показать весь комментарий
06.04.2026 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
06.04.2026 18:55 Ответить
Бред,а что раньше не нужно было?
показать весь комментарий
06.04.2026 19:44 Ответить
Скоро буде передача під назвою "свириденко повідомляє". Тільки для кого скоріше для фсбшників, щоб вони могли направляти свою агентуру. Після можна буде гроші списати на обстріли. Навіщо воювати в інтернеті, пишите заяву і на передову. Все ніяк не можете від сцени відійти. Що в 95 кварталі написали, по тому сценарію і базікаєте на весь світ
показать весь комментарий
06.04.2026 19:02 Ответить
Из рубрики - "Нам пишут менингитные".
показать весь комментарий
06.04.2026 19:04 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 19:06 Ответить
Свириденко до ЗСУ яким боком?
показать весь комментарий
06.04.2026 19:07 Ответить
Тому що гладіолус стюардеса
показать весь комментарий
06.04.2026 19:22 Ответить
Але поки що, модернізовано бюджет під кешбеки від зеленського
показать весь комментарий
06.04.2026 19:14 Ответить
Треба кулемет Максім ставити на літаки і гвинтокрили
показать весь комментарий
06.04.2026 19:23 Ответить
... "спарені"! Для ефективності!
показать весь комментарий
06.04.2026 19:28 Ответить
ага
показать весь комментарий
06.04.2026 19:29 Ответить
Де Свириденко, а де бойова авіація?! Схоже пліснява взагалі з глузду з'їхала! Господи, за що це нам?!
показать весь комментарий
06.04.2026 19:24 Ответить
я Ваш вирок! Я Ваша вирочка....
показать весь комментарий
06.04.2026 19:29 Ответить
Це ж які кошти "мімо" пройдуть ГШ (ВНУ) і випробувальних організацій (в тому числі модернізації) - через місяць слідує очікувати змін.... (контрзмін)
показать весь комментарий
06.04.2026 19:27 Ответить
Всі плани по плану оманського віслюка треба потужно доповідати прямо в Кремль. Чи може Свіріденко не така дурепа? А ні, дурепа та ще.
показать весь комментарий
06.04.2026 19:35 Ответить
ну що, буде ще одна гадя савченко
дивіться незабаром:
модернізація f-16 (розшірення седла) та свиреденко особисто прискорює модернізацію бойової авіації Джерело: https://censor.net/ua/n3609149
показать весь комментарий
06.04.2026 19:39 Ответить
5 лет воевали и все ждали главную пилотку, чтобы она порешала за модернизацию вертолетов и самолётов, чтобы они могли сбивать дроны. Ну *******... наконец нам повезло. Может она ещё и за томагавки порешает?
показать весь комментарий
06.04.2026 20:14 Ответить
 
 