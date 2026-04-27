Украина вдвое увеличила поставки дронов-перехватчиков для ПВО, - Федоров
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины существенно увеличило поставки дронов-перехватчиков для "малой" ПВО. С начала 2026 года вооруженные силы уже получили в два раза больше таких средств, чем за весь прошлый год, а их эффективность подтверждается тысячами сбитых вражеских целей.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Минобороны продолжает системно наращивать поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты неба с помощью "малой" ПВО. С начала 2026 года по контрактам Агентства оборонных закупок ГОТ армия получила в два раза больше таких средств, чем за весь 2025 год", - говорится в сообщении.
Поставки дронов-перехватчиков обеспечиваем через несколько каналов:
- прямые закупки по контрактам АОЗ ГОТ;
- программа "Армія дронів.Бонус";
- маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Использование различных подходов позволяет гарантировать непрерывность поставок и параллельно масштабировать их объемы.
Эти дроны уже доказали свою эффективность в боевых условиях и существенно усилили противовоздушную оборону. Они снижают нагрузку на ракетную ПВО, позволяя сосредоточить ее ресурсы на противодействии вражеским ракетам.
Противошахидные дроны являются технологическим ответом врагу. Они в сотни раз дешевле ракетных систем и в десятки раз дешевле шахидов, что позволяет максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы.
Результат уже ощутим: в марте дроны-перехватчики сбили рекордные 33 000+ вражеских БПЛА различного типа.
Продолжаем масштабировать поставки
Защита неба - одна из ключевых задач, определенных Президентом в рамках стратегии обороны. Для этого впервые в структуре Воздушных сил создано командование "малой" ПВО, которое усиливает защиту неба благодаря дронам-перехватчикам.
"Наша задача - обеспечить стабильные поставки перехватчиков в армию и защиту украинцев от атак шахидов", - подчеркнул Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль