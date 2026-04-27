Украина вдвое увеличила поставки дронов-перехватчиков для ПВО, - Федоров

Украинский дрон-перехватчик UEB-1 от OSIRIS AI

Министерство обороны Украины существенно увеличило поставки дронов-перехватчиков для "малой" ПВО. С начала 2026 года вооруженные силы уже получили в два раза больше таких средств, чем за весь прошлый год, а их эффективность подтверждается тысячами сбитых вражеских целей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны продолжает системно наращивать поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты неба с помощью "малой" ПВО. С начала 2026 года по контрактам Агентства оборонных закупок ГОТ армия получила в два раза больше таких средств, чем за весь 2025 год", - говорится в сообщении.

Поставки дронов-перехватчиков обеспечиваем через несколько каналов:

  •  прямые закупки по контрактам АОЗ ГОТ;
  • программа "Армія дронів.Бонус";
  • маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Использование различных подходов позволяет гарантировать непрерывность поставок и параллельно масштабировать их объемы.

Эти дроны уже доказали свою эффективность в боевых условиях и существенно усилили противовоздушную оборону. Они снижают нагрузку на ракетную ПВО, позволяя сосредоточить ее ресурсы на противодействии вражеским ракетам.

Противошахидные дроны являются технологическим ответом врагу. Они в сотни раз дешевле ракетных систем и в десятки раз дешевле шахидов, что позволяет максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы.

Результат уже ощутим: в марте дроны-перехватчики сбили рекордные 33 000+ вражеских БПЛА различного типа.

Продолжаем масштабировать поставки

Защита неба - одна из ключевых задач, определенных Президентом в рамках стратегии обороны. Для этого впервые в структуре Воздушных сил создано командование "малой" ПВО, которое усиливает защиту неба благодаря дронам-перехватчикам.

"Наша задача - обеспечить стабильные поставки перехватчиков в армию и защиту украинцев от атак шахидов", - подчеркнул Федоров.

Минобороны (9595) ПВО (3623) Федоров Михаил (665) дроны (6915) перехватчик (76)
Арабам?
27.04.2026 21:15 Ответить
Симітам !
27.04.2026 21:31 Ответить
Щось бреше Федоров,кажучи що вдвічі збільшили постачання дронів-перехоплювачив.Питання кому?До збільшення не збивалось в середньому 20-25 ударних БПЛА так і після збільшення така ж кількість не збивається.Розумієсо що не існує ППО яка працює на 100%,але після збільшення постачання повинно було зменшитись кількість незбитих.
27.04.2026 21:25 Ответить
Скільки міністрів помінялось, але всі про все співають одну і ту ж пісеньку - "Збільшили в два рази"
27.04.2026 21:36 Ответить
А ППО про це знають?
27.04.2026 22:20 Ответить
Знають і збивають, на власні очі бачив.
28.04.2026 00:09 Ответить
Процент який ?повідай....в то може всі сліпі один ти зрячий
28.04.2026 02:52 Ответить
Нахера оце п#здіт# таке.....ми ж вживу це бачимо кожен десь...зранку до вечора....стріляють з чого попало ,але ця херня летить далі неушкоджена,тому що навіть тепловізорів не мають вогневі групи...на 5 рік війни...суки брехливі..
28.04.2026 02:50 Ответить
 
 