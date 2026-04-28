Оператор зенитного дрона дистанционно сбивает "Шахед" под одобрительные возгласы украинских пехотинцев: "А вот и наша птичка! Давай!". ВИДЕО

Бойцы противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса продемонстрировали высокую эффективность в отражении воздушных атак противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащим подразделения "Аквила", действующего в первом эшелоне ПВО страны, удалось зафиксировать уничтожение вражеского "шахеда" одновременно с двух ракурсов.

На обнародованных кадрах виден процесс охоты на дальнобойный БПЛА РФ: дрон отображается как на мониторах операторов системы обнаружения, так и непосредственно в объективе бойцов на передовой в момент поражения.

"Сбить дальнобойный БПЛА РФ - это ох#енно. А еще круче, когда твою работу и защиту видят те, кого ты прикрываешь!", - отмечают защитники.

Смотрите: Дроноры спецотряда "Крылья ОМЕГИ" сбили 5 "Шахедов" и "Герберу" во время ночной атаки на Одесскую область. ВИДЕО

Также смотрите: Экипаж "Рико" 92-й бригады сбил 7 "Шахедов" за 3 часа боевой работы. ВИДЕО

Гарно... Атака знизу-ззаду... Там точно не ставлять оптичну камеру...
28.04.2026 12:21 Ответить
Військовий блогер Ауслендер розповідає, що неочікувано зросла доля втрат ЦАХАЛУ у Лівані через атаки фпв-дронів Хезболи, особливо фпв з оптоволоконним каналом. Можна не сумніватися, що Хезбола, крім фпв-дронів, отримує від рашистів кваліфіковану методичну допомогу, Бо тактика атак схожа на ту, яка застосовується рашистами в Україні.
Фпв-дрони Хезболи атакують бронетехніку, гелікоптери та інші обʼєкти ЦАХАЛ, зокрема евакуаційні групи під час евакуації поранених. Ізраїль оснастив штурмові гвинтівки частини піхотинців ШІ-прицілами (ціна прицілу порядку сотен тисяч доларів), які дозволяють швидко і точно наводити зброю для ураження фпв-дрону одним пострілом. Але через дефіцит і недостатню експлуатаційну надійність прицілу (вплив кліматичних факторів та умов бою) військові Ізраїлю дуже зацікавлені у використанні саме досвіду ЗСУ з протидії атакам дронів, прагнуть співпраці... Це мабуть добре, що наш досвід, за який сплачено життями наших воїнів, виявився цінним для високотехнологічних армій. Не маю сумнівів, що і для Сил оборони України в Ізраїля знайдеться чимало засобів і досвіду їх застосування для збереження життя наших військових і цивільних від атак рашистів.
28.04.2026 13:20 Ответить
Хто окупант з них?
28.04.2026 17:39 Ответить
 
 