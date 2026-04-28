Оператор зенитного дрона дистанционно сбивает "Шахед" под одобрительные возгласы украинских пехотинцев: "А вот и наша птичка! Давай!". ВИДЕО

Бойцы противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса продемонстрировали высокую эффективность в отражении воздушных атак противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащим подразделения "Аквила", действующего в первом эшелоне ПВО страны, удалось зафиксировать уничтожение вражеского "шахеда" одновременно с двух ракурсов.

На обнародованных кадрах виден процесс охоты на дальнобойный БПЛА РФ: дрон отображается как на мониторах операторов системы обнаружения, так и непосредственно в объективе бойцов на передовой в момент поражения.

"Сбить дальнобойный БПЛА РФ - это ох#енно. А еще круче, когда твою работу и защиту видят те, кого ты прикрываешь!", - отмечают защитники.

