Оператор зенитного дрона дистанционно сбивает "Шахед" под одобрительные возгласы украинских пехотинцев: "А вот и наша птичка! Давай!". ВИДЕО
Индустрия дронов
Бойцы противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса продемонстрировали высокую эффективность в отражении воздушных атак противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащим подразделения "Аквила", действующего в первом эшелоне ПВО страны, удалось зафиксировать уничтожение вражеского "шахеда" одновременно с двух ракурсов.
На обнародованных кадрах виден процесс охоты на дальнобойный БПЛА РФ: дрон отображается как на мониторах операторов системы обнаружения, так и непосредственно в объективе бойцов на передовой в момент поражения.
"Сбить дальнобойный БПЛА РФ - это ох#енно. А еще круче, когда твою работу и защиту видят те, кого ты прикрываешь!", - отмечают защитники.
Фпв-дрони Хезболи атакують бронетехніку, гелікоптери та інші обʼєкти ЦАХАЛ, зокрема евакуаційні групи під час евакуації поранених. Ізраїль оснастив штурмові гвинтівки частини піхотинців ШІ-прицілами (ціна прицілу порядку сотен тисяч доларів), які дозволяють швидко і точно наводити зброю для ураження фпв-дрону одним пострілом. Але через дефіцит і недостатню експлуатаційну надійність прицілу (вплив кліматичних факторів та умов бою) військові Ізраїлю дуже зацікавлені у використанні саме досвіду ЗСУ з протидії атакам дронів, прагнуть співпраці... Це мабуть добре, що наш досвід, за який сплачено життями наших воїнів, виявився цінним для високотехнологічних армій. Не маю сумнівів, що і для Сил оборони України в Ізраїля знайдеться чимало засобів і досвіду їх застосування для збереження життя наших військових і цивільних від атак рашистів.