Сили безпілотних систем розгромили ЗРК, РЛС, РЕБ та склади ворога у тилу. ВIДЕО

У період 27–28 квітня Сили безпілотних систем завдали низки ударів по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удари потрапили ЗРК "Тор-М2" на тимчасово окупованій території Запорізької області, РЛС "Каста-2Е2" у Бєлгородській області, а також РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в окупованому Криму.

Крім того, уражено пункти дислокації та інфраструктуру центру спецпризначення "Барс-Сармат", зокрема хаб виробництва і спорядження БпЛА, РЕБ та наземних роботизованих комплексів на Запоріжжі.

Також під удар потрапив пункт тимчасової дислокації резерву 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї армії РФ на Донеччині, а на території Криму знищено склад боєприпасів.

Загалом упродовж двох діб засобами глибинного ураження було знищено 27 стаціонарних і понад 20 мобільних цілей противника в оперативній глибині.

Операції координував Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

