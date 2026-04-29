Сили безпілотних систем розгромили ЗРК, РЛС, РЕБ та склади ворога у тилу. ВIДЕО

У період 27–28 квітня Сили безпілотних систем завдали низки ударів по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удари потрапили ЗРК "Тор-М2" на тимчасово окупованій території Запорізької області, РЛС "Каста-2Е2" у Бєлгородській області, а також РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в окупованому Криму.

Крім того, уражено пункти дислокації та інфраструктуру центру спецпризначення "Барс-Сармат", зокрема хаб виробництва і спорядження БпЛА, РЕБ та наземних роботизованих комплексів на Запоріжжі.

Також під удар потрапив пункт тимчасової дислокації резерву 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї армії РФ на Донеччині, а на території Криму знищено склад боєприпасів.

Загалом упродовж двох діб засобами глибинного ураження було знищено 27 стаціонарних і понад 20 мобільних цілей противника в оперативній глибині.

Операції координував Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Дивіться також: Пілоти підрозділу SIGNUM знищили 23 російські безпілотники. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 413-го полку "Рейд" завдали 6 ударів по пункту дислокації 36-ї бригади ЗС РФ у тилу. ВIДЕО

А ось вже 29 квітня стало відомо про нанесення резутальтативних ударів по підрозділах Росгвардії "«Ахмат», який ще називають «кадирівцями". Вони зазнали рекордних втрат за весь час повномасштабної війни внаслідок спецоперації, яку провело Головне управління розвідки з кількома іншими підрозділами.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО «Горинь» у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР знищили чергову групу найманців підрозділу Росгвардії «Ахмат». Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали «кадирівцям» найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії.
Згідно з коротким анонсом, втрати противника можуть становити щонайменше кілька десятків загиблих і близько 80 поранених. Однак деталі операції наразі не розкриваються. У розвідці пообіцяли оприлюднити більше інформації 1 травня. В цей день відбудеться прем'єра хроніки унікальної операції з розгрому «кадирівців». Її опублікують на офіційних ресурсах воєнної розвідки.
По поки що не підтверджених даних загинуло не менше 40 тушок "кадирівців" та близько 80 поранених, частина з них тяжко.
29.04.2026 18:18 Відповісти
ПТАХИ!!!!
29.04.2026 18:43 Відповісти
 
 