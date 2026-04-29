Сили безпілотних систем розгромили ЗРК, РЛС, РЕБ та склади ворога у тилу. ВIДЕО
У період 27–28 квітня Сили безпілотних систем завдали низки ударів по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удари потрапили ЗРК "Тор-М2" на тимчасово окупованій території Запорізької області, РЛС "Каста-2Е2" у Бєлгородській області, а також РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в окупованому Криму.
Крім того, уражено пункти дислокації та інфраструктуру центру спецпризначення "Барс-Сармат", зокрема хаб виробництва і спорядження БпЛА, РЕБ та наземних роботизованих комплексів на Запоріжжі.
Також під удар потрапив пункт тимчасової дислокації резерву 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї армії РФ на Донеччині, а на території Криму знищено склад боєприпасів.
Загалом упродовж двох діб засобами глибинного ураження було знищено 27 стаціонарних і понад 20 мобільних цілей противника в оперативній глибині.
Операції координував Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО «Горинь» у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР знищили чергову групу найманців підрозділу Росгвардії «Ахмат». Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали «кадирівцям» найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії.
Згідно з коротким анонсом, втрати противника можуть становити щонайменше кілька десятків загиблих і близько 80 поранених. Однак деталі операції наразі не розкриваються. У розвідці пообіцяли оприлюднити більше інформації 1 травня. В цей день відбудеться прем'єра хроніки унікальної операції з розгрому «кадирівців». Її опублікують на офіційних ресурсах воєнної розвідки.
По поки що не підтверджених даних загинуло не менше 40 тушок "кадирівців" та близько 80 поранених, частина з них тяжко.