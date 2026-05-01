Командующий Мадяр показал кадры поражения российских истребителей на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ поразили четыре российских самолета на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди и опубликовал соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Поражены 4 самолета

"Свободолюбивые "Украинские Птахи" 1-го ОЦ СБС 25 апреля 2026 года нанесли визит вежливости на военный аэродром "Шагол" в Челябинске, РФ", — написал Бровди.

По его словам, вследствие спутниковой доразведки Генштабом подтверждено попадание как минимум трех средств глубокого поражения с различной степенью повреждений следующих самолетов:

две единицы истребителей Су-57;

истребитель-бомбардировщик Су-34;

один самолет неизвестной модификации.

По словам Бровди, на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания самолетов, которая располагалась между самолетами Су-57.

"После нанесения поражения поврежденные самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома", — рассказал командующий СБС.

Смотрите также: Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ. ВИДЕО

Снижение ударного потенциала врага

"Сбивание многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способен нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км", — отметил Мадяр.

Он добавил, что каждый уничтоженный вражеский Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО.

Ориентировочная цена одного Су-34 составляет 35–50 миллионов долларов. Стоимость Су-57 — 100–120 миллионов долларов за единицу.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.

Смотрите также: Более 10 тыс. рашистов уничтожено и ранено СБС в апреле, — командующий Мадяр. ИНФОГРАФИКА