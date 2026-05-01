Командующий Мадяр показал кадры поражения российских истребителей на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ поразили четыре российских самолета на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди и опубликовал соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Поражены 4 самолета 

"Свободолюбивые "Украинские Птахи" 1-го ОЦ СБС 25 апреля 2026 года нанесли визит вежливости на военный аэродром "Шагол" в Челябинске, РФ", — написал Бровди.

По его словам, вследствие спутниковой доразведки Генштабом подтверждено попадание как минимум трех средств глубокого поражения с различной степенью повреждений следующих самолетов:

  • две единицы истребителей Су-57;
  • истребитель-бомбардировщик Су-34;
  • один самолет неизвестной модификации.

По словам Бровди, на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания самолетов, которая располагалась между самолетами Су-57.

"После нанесения поражения поврежденные самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома", — рассказал командующий СБС. 

Снижение ударного потенциала врага 

"Сбивание многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способен нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км", — отметил Мадяр.

Он добавил, что каждый уничтоженный вражеский Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО.

Ориентировочная цена одного Су-34 составляет 35–50 миллионов долларов. Стоимость Су-57 — 100–120 миллионов долларов за единицу.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.

По моцкві дешевим лайном,щоб тривога не виключалась.Психологічний тиск іноді більш дієвий
01.05.2026 21:36 Ответить
9-го травня усі українці хочуть бачити - "на Маскву" .
01.05.2026 21:29 Ответить
ні я не хочу - забагато ППО там, який сенс щоб багато позбивали але була картинка?

Краще хай знищаться все крім Москви - авіацію, нафту, їжу, хімію, сталь і енергію.

Треба щоб все РФ була як Туапсе
01.05.2026 21:34 Ответить
9-го травня усі українці хочуть бачити - "на Маскву" .
01.05.2026 21:29 Ответить
ні я не хочу - забагато ППО там, який сенс щоб багато позбивали але була картинка?

Краще хай знищаться все крім Москви - авіацію, нафту, їжу, хімію, сталь і енергію.

Треба щоб все РФ була як Туапсе
01.05.2026 21:34 Ответить
По моцкві дешевим лайном,щоб тривога не виключалась.Психологічний тиск іноді більш дієвий
01.05.2026 21:36 Ответить
До того ж виснаження ППО,ракет у них не мільярди.
01.05.2026 21:37 Ответить
Щоб моцкалота обсиралась від тривоги, а верховне бункерне чмо летіло кидаючи кал повз чемодан з трибуни на могилі сифілітика в прямому ефірі.
Іноді картинка важливіша за реальні ураження.
01.05.2026 21:39 Ответить
Цього нічого не буде, якщо на мавзолеї написати "Трамп".
02.05.2026 04:07 Ответить
Картинка буде коли під час проходження парадної коробки пролунає команда "Воздух"..і по червоній площі побіжать таргани включаючи ***** на трибуні...це буде повне моральне ураження
01.05.2026 21:39 Ответить
Я теж за те, але... вважаю, що для початку треба знищити заводи з виробництва зброї і її компонентів. Ту ж саму "Алабугу" та таке інше.
Потім можна зупинити москальські аеропорти в зоні досяжності. Думаю, що знищення лише тільки одної діспетчерської вежі, зупинить діяльність всього аеропорту на довгий час.
Залишається питання - чим? Мабуть тільки стаєю рожевих фламінго... (((

02.05.2026 01:03 Ответить
Стоять один біфля одного.20-30 ракет і більшість би згоріли.
01.05.2026 21:30 Ответить
Менше потрібно, касетний БП може посікти фюжеляж і кінець тим літакам.
01.05.2026 23:01 Ответить
Та можна і не касетними вгатити.Але як бачимо Фламінго не летять.
02.05.2026 00:45 Ответить
А ще каби скоріше всього вигружені, їх детонація зробила б частину справи.
01.05.2026 23:06 Ответить
Мад'яра в перезиденти. Зміг налагодити роботу безпілотних систем, зможе і Україну відновити і Вову посадити.
01.05.2026 21:33 Ответить
Вам одного клоуна - президента мало?
02.05.2026 09:45 Ответить
Від Харкова 1800 км.
У 24-му ГУР спалив там Су-34.
01.05.2026 21:38 Ответить
чудово що москалів так далеко дістали, на відео Мадяра було видно що попали в макет, зараз таємним чином цей фрагмент вирізали, нажаль ці чорти також вчаться і також нажаль не ідіоти, зарано розслаблятись
01.05.2026 21:41 Ответить
Су-57 це ж гордість на параші.
Їх там не більше два десятка. Молодці СБС ЗСУ.👍👍👍
01.05.2026 21:51 Ответить
Бажано Красну площу все ж таки 9 травня полякати. Звісно, нікого не достанемо але паніка в серці Кацапії буде нам моральним бальзамом. А самим кацапам всьопропалом.
01.05.2026 22:01 Ответить
01.05.2026 22:07 Ответить
Я перепрошую, але де там ураження? На свiтлинi - яка рiзниця мiж окресленими лiтаками та сусiднiм?
01.05.2026 22:16 Ответить
Гойда?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005)
02.05.2026 09:44 Ответить
 
 