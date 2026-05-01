Командующий Мадяр показал кадры поражения российских истребителей на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ. ВИДЕО
Силы беспилотных систем ВСУ поразили четыре российских самолета на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди и опубликовал соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.
Поражены 4 самолета
"Свободолюбивые "Украинские Птахи" 1-го ОЦ СБС 25 апреля 2026 года нанесли визит вежливости на военный аэродром "Шагол" в Челябинске, РФ", — написал Бровди.
По его словам, вследствие спутниковой доразведки Генштабом подтверждено попадание как минимум трех средств глубокого поражения с различной степенью повреждений следующих самолетов:
- две единицы истребителей Су-57;
- истребитель-бомбардировщик Су-34;
- один самолет неизвестной модификации.
По словам Бровди, на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания самолетов, которая располагалась между самолетами Су-57.
"После нанесения поражения поврежденные самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома", — рассказал командующий СБС.
Снижение ударного потенциала врага
"Сбивание многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способен нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км", — отметил Мадяр.
Он добавил, что каждый уничтоженный вражеский Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО.
Ориентировочная цена одного Су-34 составляет 35–50 миллионов долларов. Стоимость Су-57 — 100–120 миллионов долларов за единицу.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.
Краще хай знищаться все крім Москви - авіацію, нафту, їжу, хімію, сталь і енергію.
Треба щоб все РФ була як Туапсе
Іноді картинка важливіша за реальні ураження.
Потім можна зупинити москальські аеропорти в зоні досяжності. Думаю, що знищення лише тільки одної діспетчерської вежі, зупинить діяльність всього аеропорту на довгий час.
Залишається питання - чим? Мабуть тільки стаєю рожевих фламінго... (((
У 24-му ГУР спалив там Су-34.
Їх там не більше два десятка. Молодці СБС ЗСУ.👍👍👍
