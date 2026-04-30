Более 10 тыс. рашистов уничтожено и ранено СБС в апреле, - командующий Мадяр. ИНФОГРАФИКА

С начала апреля бойцы Сил беспилотных систем уничтожили и ранили более 10 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

"До конца месяца еще долгих 16 часов, так что дополнительно под 400 типов еще прилетит стоунцово до полуночи, что составит более 10,5 тыс. апрельских выпускников СВО усилиями пилотов Птиц СБС (результат марта составил 10513 из 33988 общего).

И это в очередной раз составит каждого третьего от общего верифицированного результата сообщества беспилотников СОУ", - подчеркнул он.

Мадяр отметил, что противник вновь активизировался на Гуляйпольском, Александровском и Покровском направлениях.

"503 единицы противника уничтожены/поражены пилотами Группировки СБС только в течение суток 29 апреля 2026 года, из которых 312 тушек сбиты именно на вышеупомянутых участках общей протяженностью около 120 км. Это без учета соседей, которые тоже продуктивно поработали", - отметил командующий.

Он также заявил, что завершается пятый подряд месяц войны, когда Силы обороны уничтожают дронами больше оккупантов, чем враг может мобилизовать.

