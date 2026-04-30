Более 10 тыс. рашистов уничтожено и ранено СБС в апреле, - командующий Мадяр. ИНФОГРАФИКА

С начала апреля бойцы Сил беспилотных систем уничтожили и ранили более 10 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"До конца месяца еще долгих 16 часов, так что дополнительно под 400 типов еще прилетит стоунцово до полуночи, что составит более 10,5 тыс. апрельских выпускников СВО усилиями пилотов Птиц СБС (результат марта составил 10513 из 33988 общего).

И это в очередной раз составит каждого третьего от общего верифицированного результата сообщества беспилотников СОУ", - подчеркнул он.

Мадяр отметил, что противник вновь активизировался на Гуляйпольском, Александровском и Покровском направлениях.

"503 единицы противника уничтожены/поражены пилотами Группировки СБС только в течение суток 29 апреля 2026 года, из которых 312 тушек сбиты именно на вышеупомянутых участках общей протяженностью около 120 км. Это без учета соседей, которые тоже продуктивно поработали", - отметил командующий.

Он также заявил, что завершается пятый подряд месяц войны, когда Силы обороны уничтожают дронами больше оккупантов, чем враг может мобилизовать.

30.04.2026 13:20 Ответить
дуже сподіваюсь, що роберт бровді не прогнеться під зелений юдоклан.......
не перетвориться на сирського, гнатова, буданова, білецького ......
і, як обіцяв, після війни поїде з україни, бо не бачить тут перспективи.
30.04.2026 14:01 Ответить
Дякую, дякую, дякую...
30.04.2026 14:15 Ответить
Очень не патриотично конечно. Но кто те кацапы, что уже месяц откусывают медленно наступая по 3-6 км в сутки и по 2-4 населённых пункта по особенно Сумской, Харьковской, Донецкой обл и южнее? Эти данные наши от МО. Ну всё равно придётся это учесть.
30.04.2026 21:14 Ответить
Мій любимий відос, де він попкорн кушає
30.04.2026 23:39 Ответить
 
 