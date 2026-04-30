Понад 10 тис. рашистів знищено та поранено СБС у квітні, - командувач Мадяр. ІНФОГРАФІКА

Результат роботи СБС: Мадяр розповів подробиці

Від початку квітня воїни Сил безпілотних систем знищили та поранили понад 10 тисяч російських окупантів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"До кінця місяця ще довгих 16 годин, тож додатково під 400 тіпів ще залетить стоунцово до опівночі, що складе понад 10,5 тис квітневих випускників СВО зусиллями пілотів Птахів СБС (результат березня склав 10513 з 33988 загального).

І це вкотре складатиме кожного третього від загального верифікованого результату спільноти безпілотників СОУ", - наголосив він.

Мадяр зауважив, що противник знову активізувався на Гуляйпільському, Олександрівському та Покровському напрямках.

"503 одиниці противника знищено/уражено пілотами Угруповання СБС лише протягом однієї доби 29 квітня 2026 року, з котрих 312 тушок відспівано саме на вищезгаданих ділянках загальною протяжністю близько 120 км. Це без обрахунку суміжників, котрі теж продуктивно попрацювали", - зазначив командувач.

Він також заявив, що завершується п'ятий поспіль місяць війни, коли Сили оборони знищують дронами більше окупантів, ніж ворог може мобілізувати.

30.04.2026 13:20 Відповісти
дуже сподіваюсь, що роберт бровді не прогнеться під зелений юдоклан.......
не перетвориться на сирського, гнатова, буданова, білецького ......
і, як обіцяв, після війни поїде з україни, бо не бачить тут перспективи.
30.04.2026 14:01 Відповісти
Дякую, дякую, дякую...
30.04.2026 14:15 Відповісти
Очень не патриотично конечно. Но кто те кацапы, что уже месяц откусывают медленно наступая по 3-6 км в сутки и по 2-4 населённых пункта по особенно Сумской, Харьковской, Донецкой обл и южнее? Эти данные наши от МО. Ну всё равно придётся это учесть.
30.04.2026 21:14 Відповісти
Мій любимий відос, де він попкорн кушає
30.04.2026 23:39 Відповісти
 
 