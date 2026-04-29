Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ. ВИДЕО

Пилоты СБС поразили два вертолета российских войск Ми-28 и Ми-17

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) сбили два вертолета российских войск Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ — в 150 километрах от линии боевых действий.

Об этом заявил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Удар был нанесен по взлетно-посадочной площадке в Воронежской области РФ, в 150 км от линии боевых действий.

Поражение осуществили пилоты сводных экипажей 429-й ОБр "Ахиллес" и 43-й ОАБр в совместно спланированной операции с ЦСО "А" СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты подразделения SIGNUM уничтожили 23 российских беспилотника. ВИДЕО

Потери РФ

Дроны ударили в заднюю центральную часть моторного отсека, не минуя лопасти винта. Погиб как минимум один российский специалист по обслуживанию вертолетов.

  • Стоимость Ми-8 — примерно $6 млн, Ми-28 — $18 млн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ка-52 оккупантов уничтожили FPV-дроном бойцы СБС: пилотов также "добили" дронами

"... Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів..." - але встиг перевірити рівень масла в редукторі...
29.04.2026 18:08 Ответить
29.04.2026 18:08 Ответить
павлік матросов
29.04.2026 18:10 Ответить
29.04.2026 18:10 Ответить
він кєрасін зливав.
29.04.2026 18:15 Ответить
29.04.2026 18:15 Ответить
я теж в ссср в германии служив і бензин зливав с техніки і продавав німцям за марки
29.04.2026 18:18 Ответить
29.04.2026 18:18 Ответить
Вони досі тебе шукають, навіщо буо його ще й сечєю розбавляти?
29.04.2026 18:31 Ответить
29.04.2026 18:31 Ответить
партізаніл, значить. Хоча ні, якби цукор сипав - то тоді партізаніл.
29.04.2026 18:48 Ответить
29.04.2026 18:48 Ответить
А ви казнокрад?
29.04.2026 19:19 Ответить
29.04.2026 19:19 Ответить
ну треба ж з чогось починать, кар'єра ж робиться поступово.
29.04.2026 19:35 Ответить
29.04.2026 19:35 Ответить
Не там зливають... Він колупався коло головного редуктора.... Це найважливіший (і найдорожчий) вузол вертольота... По ньому і били дрони... (хлопці , видно, гарну консультацію отримали, у вертольотчиків - знали, куди бить).
29.04.2026 19:25 Ответить
29.04.2026 19:25 Ответить
тю а я то думав що паливо у лопаті заливається, а он воно шо...
29.04.2026 19:32 Ответить
29.04.2026 19:32 Ответить
Я, чесно кажучи, не знаю, як розміщені паливні баки у Мі-28 (вживу ніколи не бачив), а Мі-17 - це модернізація Мі-8. У нього зливають через кран відстойника, частіше всього, паливного бака всередині пасажирського відсіку...
Лопаті пустотілі. У них "сотова" конструкція. Силовий набір, з дюралю, дюралева обшивка, а в пустотах - "соти", як у рамці вулика - тільки з алюмінію... (Можливо, зараз якийсь інший матеріал...).
29.04.2026 19:40 Ответить
29.04.2026 19:40 Ответить
нагадую - я ніколи не користуюсь емодзі, тому що ненавиджу фільми із закадровим сміхом.
29.04.2026 19:43 Ответить
29.04.2026 19:43 Ответить
Ну, я надіюсь, ти не образився?
29.04.2026 19:48 Ответить
29.04.2026 19:48 Ответить
за що? за алюмнієві соти?
29.04.2026 19:50 Ответить
29.04.2026 19:50 Ответить
Десь так...
29.04.2026 19:52 Ответить
29.04.2026 19:52 Ответить
Ни один кацап погибнуть не может, они могут только сдыхать... да и вертушки им ни к чему, так шо как говорило *****, ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ!
29.04.2026 18:23 Ответить
29.04.2026 18:23 Ответить
Кацапські гвинтокрили розлетілися на шматки ,
молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
29.04.2026 18:26 Ответить
29.04.2026 18:26 Ответить
Гвинтокрили розвинтили на гвинти...
29.04.2026 18:35 Ответить
29.04.2026 18:35 Ответить
Ми-ми-шное видео! 👌
29.04.2026 18:41 Ответить
29.04.2026 18:41 Ответить
Ще й кацапчика у пекло відправили хлопці..
29.04.2026 18:57 Ответить
29.04.2026 18:57 Ответить
Нажаль інше падло втікло
29.04.2026 19:02 Ответить
29.04.2026 19:02 Ответить
Надіюсь скоро таке буде в усіх аеропортах Сосії в тому числі і в моцкві. І Сосія забуде що таке літаки. А за рашистами будуть ганятися фпв-дрони яких будуть доставляти дрони-матки
29.04.2026 19:04 Ответить
29.04.2026 19:04 Ответить
Сподіваюся, що вони вже не полетять. Гарна робота.
29.04.2026 19:16 Ответить
29.04.2026 19:16 Ответить
Мі 17 + Мі 28 = Мі Мі 45 ?
29.04.2026 19:19 Ответить
29.04.2026 19:19 Ответить
29.04.2026 19:26 Ответить
29.04.2026 19:26 Ответить
Кацап вигляда здивованим, не очiкував? А чому так?
29.04.2026 19:33 Ответить
29.04.2026 19:33 Ответить
Ого. Мідлстрайки за 150км від кордону України, та ще й з впевненим об'єктивним контролем!

Якщо хтось не розуміє, що це означає:
* система РЕР розвалена нахєр;
* система раннього оповіщення - розвалена нахєр;
* ешелонованої ППО фактично не існує як явища в воронежській області.
29.04.2026 19:36 Ответить
29.04.2026 19:36 Ответить
«мацква - воронєж, >< рен догонішь» - а тепер потрібно формулювати так "Мадяр"а до воронежа не наздоженеш...)))
показать весь комментарий
29.04.2026 20:18 Ответить
 
 