Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ. ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем (СБС) сбили два вертолета российских войск Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ — в 150 километрах от линии боевых действий.
Об этом заявил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Удар был нанесен по взлетно-посадочной площадке в Воронежской области РФ, в 150 км от линии боевых действий.
Поражение осуществили пилоты сводных экипажей 429-й ОБр "Ахиллес" и 43-й ОАБр в совместно спланированной операции с ЦСО "А" СБУ.
Потери РФ
Дроны ударили в заднюю центральную часть моторного отсека, не минуя лопасти винта. Погиб как минимум один российский специалист по обслуживанию вертолетов.
- Стоимость Ми-8 — примерно $6 млн, Ми-28 — $18 млн.
Топ комментарии
+20 Urs
показать весь комментарий29.04.2026 18:15 Ответить Ссылка
+16 Luk Viktor
показать весь комментарий29.04.2026 18:08 Ответить Ссылка
+8 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий29.04.2026 18:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лопаті пустотілі. У них "сотова" конструкція. Силовий набір, з дюралю, дюралева обшивка, а в пустотах - "соти", як у рамці вулика - тільки з алюмінію... (Можливо, зараз якийсь інший матеріал...).
молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
Якщо хтось не розуміє, що це означає:
* система РЕР розвалена нахєр;
* система раннього оповіщення - розвалена нахєр;
* ешелонованої ППО фактично не існує як явища в воронежській області.