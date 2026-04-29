Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) сбили два вертолета российских войск Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ — в 150 километрах от линии боевых действий.

Об этом заявил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Удар был нанесен по взлетно-посадочной площадке в Воронежской области РФ, в 150 км от линии боевых действий.

Поражение осуществили пилоты сводных экипажей 429-й ОБр "Ахиллес" и 43-й ОАБр в совместно спланированной операции с ЦСО "А" СБУ.

Потери РФ

Дроны ударили в заднюю центральную часть моторного отсека, не минуя лопасти винта. Погиб как минимум один российский специалист по обслуживанию вертолетов.

Стоимость Ми-8 — примерно $6 млн, Ми-28 — $18 млн.

