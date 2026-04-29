Сили оборони уразили ворожі гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) уразили два гвинтокрили російських військ Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ — за 150 кілометрів від лінії бойових дій.

Про це заявив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Удар завдали по злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області РФ, за 150 км від ЛБЗ.

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429 ОБр "Ахіллес" та 43 ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО "А" СБУ.

Втрати РФ

Дрони вдарили в задню центральну частину моторного відділення, не оминувши лопаті гвинта. Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів.

  • Вартість Мі-8 — приблизно $6 млн, Мі-28 — $18 млн.

вертоліт (911) Бровді Роберт Мадяр (108) Сили безпілотних систем (466) Воронеж (12)
Топ коментарі
"... Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів..." - але встиг перевірити рівень масла в редукторі...
29.04.2026 18:08 Відповісти
павлік матросов
29.04.2026 18:10 Відповісти
він кєрасін зливав.
29.04.2026 18:15 Відповісти
я теж в ссср в германии служив і бензин зливав с техніки і продавав німцям за марки
29.04.2026 18:18 Відповісти
Вони досі тебе шукають, навіщо буо його ще й сечєю розбавляти?
29.04.2026 18:31 Відповісти
партізаніл, значить. Хоча ні, якби цукор сипав - то тоді партізаніл.
29.04.2026 18:48 Відповісти
А ви казнокрад?
29.04.2026 19:19 Відповісти
ну треба ж з чогось починать, кар'єра ж робиться поступово.
29.04.2026 19:35 Відповісти
Не там зливають... Він колупався коло головного редуктора.... Це найважливіший (і найдорожчий) вузол вертольота... По ньому і били дрони... (хлопці , видно, гарну консультацію отримали, у вертольотчиків - знали, куди бить).
29.04.2026 19:25 Відповісти
тю а я то думав що паливо у лопаті заливається, а он воно шо...
29.04.2026 19:32 Відповісти
Я, чесно кажучи, не знаю, як розміщені паливні баки у Мі-28 (вживу ніколи не бачив), а Мі-17 - це модернізація Мі-8. У нього зливають через кран відстойника, частіше всього, паливного бака всередині пасажирського відсіку...
Лопаті пустотілі. У них "сотова" конструкція. Силовий набір, з дюралю, дюралева обшивка, а в пустотах - "соти", як у рамці вулика - тільки з алюмінію... (Можливо, зараз якийсь інший матеріал...).
29.04.2026 19:40 Відповісти
нагадую - я ніколи не користуюсь емодзі, тому що ненавиджу фільми із закадровим сміхом.
29.04.2026 19:43 Відповісти
Ну, я надіюсь, ти не образився?
29.04.2026 19:48 Відповісти
за що? за алюмнієві соти?
29.04.2026 19:50 Відповісти
Десь так...
29.04.2026 19:52 Відповісти
Ни один кацап погибнуть не может, они могут только сдыхать... да и вертушки им ни к чему, так шо как говорило *****, ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ!
29.04.2026 18:23 Відповісти
Кацапські гвинтокрили розлетілися на шматки ,
молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
29.04.2026 18:26 Відповісти
Гвинтокрили розвинтили на гвинти...
29.04.2026 18:35 Відповісти
Ми-ми-шное видео! 👌
29.04.2026 18:41 Відповісти
Ще й кацапчика у пекло відправили хлопці..
29.04.2026 18:57 Відповісти
Нажаль інше падло втікло
29.04.2026 19:02 Відповісти
Надіюсь скоро таке буде в усіх аеропортах Сосії в тому числі і в моцкві. І Сосія забуде що таке літаки. А за рашистами будуть ганятися фпв-дрони яких будуть доставляти дрони-матки
29.04.2026 19:04 Відповісти
Сподіваюся, що вони вже не полетять. Гарна робота.
29.04.2026 19:16 Відповісти
Мі 17 + Мі 28 = Мі Мі 45 ?
29.04.2026 19:19 Відповісти
29.04.2026 19:26 Відповісти
Кацап вигляда здивованим, не очiкував? А чому так?
29.04.2026 19:33 Відповісти
Ого. Мідлстрайки за 150км від кордону України, та ще й з впевненим об'єктивним контролем!

Якщо хтось не розуміє, що це означає:
* система РЕР розвалена нахєр;
* система раннього оповіщення - розвалена нахєр;
* ешелонованої ППО фактично не існує як явища в воронежській області.
29.04.2026 19:36 Відповісти
«мацква - воронєж, >< рен догонішь» - а тепер потрібно формулювати так "Мадяр"а до воронежа не наздоженеш...)))
29.04.2026 20:18 Відповісти
 
 