Сили оборони уразили ворожі гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) уразили два гвинтокрили російських військ Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ — за 150 кілометрів від лінії бойових дій.

Про це заявив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Удар завдали по злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області РФ, за 150 км від ЛБЗ.

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429 ОБр "Ахіллес" та 43 ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО "А" СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти підрозділу SIGNUM знищили 23 російські безпілотники. ВIДЕО

Втрати РФ

Дрони вдарили в задню центральну частину моторного відділення, не оминувши лопаті гвинта. Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів.

Вартість Мі-8 — приблизно $6 млн, Мі-28 — $18 млн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ка-52 окупантів знищили FPV-дроном воїни СБС: пілотів також "добили" дронами