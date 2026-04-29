Сили оборони уразили ворожі гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ. ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем (СБС) уразили два гвинтокрили російських військ Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ — за 150 кілометрів від лінії бойових дій.
Про це заявив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Удар завдали по злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області РФ, за 150 км від ЛБЗ.
Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429 ОБр "Ахіллес" та 43 ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО "А" СБУ.
Втрати РФ
Дрони вдарили в задню центральну частину моторного відділення, не оминувши лопаті гвинта. Загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гвинтокрилів.
- Вартість Мі-8 — приблизно $6 млн, Мі-28 — $18 млн.
Лопаті пустотілі. У них "сотова" конструкція. Силовий набір, з дюралю, дюралева обшивка, а в пустотах - "соти", як у рамці вулика - тільки з алюмінію... (Можливо, зараз якийсь інший матеріал...).
молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
Якщо хтось не розуміє, що це означає:
* система РЕР розвалена нахєр;
* система раннього оповіщення - розвалена нахєр;
* ешелонованої ППО фактично не існує як явища в воронежській області.