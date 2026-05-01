Несколько истребителей Су-57 и Су-34 были сбиты на аэродроме в Челябинской области РФ 25 апреля

В Силах обороны подтвердили уничтожение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

25 апреля 2026 года Силами беспилотных систем было атаковано несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Степень повреждений уточняется.

Отмечается, что цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Смотрите: Российские учителя записали обращение под речь Гитлера, считая это приказом "Единой России"

Что предшествовало?

Напомним, 25 апреля сообщалось, что впервые за время полномасштабной войны был атакован российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск.

Читайте: В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас"