Новости
10 079 52

Несколько истребителей Су-57 и Су-34 были сбиты на аэродроме в Челябинской области РФ 25 апреля

Удар по Челябинской области: стали известны подробности

В Силах обороны подтвердили уничтожение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

25 апреля 2026 года Силами беспилотных систем было атаковано несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Степень повреждений уточняется.

Отмечается, что цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Смотрите: Российские учителя записали обращение под речь Гитлера, считая это приказом "Единой России"

Что предшествовало?

Напомним, 25 апреля сообщалось, что впервые за время полномасштабной войны был атакован российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск.

Читайте: В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас"

+30
Х**нгой! "Лютий" оддувається за всіх зе-вибл*дків.
01.05.2026 15:49 Ответить
+20
Ого 1700 км. попасти в літачок , я навіть не знаю як охарактеризувати таку майстерність .
01.05.2026 15:21 Ответить
+18
А говорят 5 поколение, невидимка...
01.05.2026 15:19 Ответить
Фламингой ?
01.05.2026 15:19 Ответить
Їх ще закуповують? Я думав, що крім FP вже нічого не купують, бо вони ж найкращі, правда до москви не можуть жодний долетіти, але всеодно найкращі, бо інших або закрили, або не купують.
01.05.2026 16:00 Ответить
Балісткой FP11.
01.05.2026 15:55 Ответить
Своїм фламінго зеленський може дотягтися хіба що до клавіш піаніно, та й то далеко не до всіх!
01.05.2026 17:18 Ответить
У оператора невидимості бувають перекури ))
01.05.2026 15:30 Ответить
Так на землі ж. Ну і не 5-го покоління ПАК-ФА-50, а десь так на 4,5 тягне. Та й ефективна площа радіовідбиття (на радарі) в рази більша від F-35.
01.05.2026 15:31 Ответить
"невидимість" прямопропорційна випитому.
01.05.2026 18:09 Ответить
С такими темпами к осени ВСУ уже начнут долбить орковские самолёты прямо по месту их производства на авиазаводе в Комсомольске на Амуре за 9 тысяч км от Украины...
01.05.2026 23:00 Ответить
👏 демобілізаціяя..
02.05.2026 08:46 Ответить
Павутина ІІ
01.05.2026 15:21 Ответить
Давно пора.
01.05.2026 15:32 Ответить
проста катапцульта
01.05.2026 15:23 Ответить
Нічого дивного, керування онлайн за допомогою "Старлінку!.
01.05.2026 15:52 Ответить
Над кацапетівкою "старлінк" не працює, хіба що Маск особисто наводив
01.05.2026 16:14 Ответить
Не працюють незареєстровані термінали.
01.05.2026 17:03 Ответить
Хєр його зна в якому там стані супутникове угруповування Маска. Може всі супутники вже давно замінені на ті, які один з одним лазерами-шмазерами зв'язані. Тоді для роботи зв'язку Старлінка не потрібні наземні станції, як це було обов'язково для "1го покоління", в радіусі "до 1000 км". Тоді сигнал, отриманий супутником Старлінка (а траекторії в них такі, що покриття є практично на 100% поверхні планети) в райні чєляби - спокійно лазерами передасться в турецькі, польські чи литовські наземні станції Старлінка. І затримка там буде, ну, десь 120-140 мілісекунд.
01.05.2026 22:02 Ответить
Сил безпілотних систем ЗСУ
01.05.2026 15:22 Ответить
Челябааа...епта..
01.05.2026 15:22 Ответить
ну тут наверное точно не из Украины запускали)
01.05.2026 15:25 Ответить
з Китаю
01.05.2026 15:26 Ответить
Точнісінько з темного боку Сонця ☀️ .
01.05.2026 15:31 Ответить
Точно - Україна кругом простягнула свої щупальця, і підмяла всіх керівників держав навкруги бідної нещасної мікроскопічної рассеюшки!
01.05.2026 16:09 Ответить
Меншовартість в кожному слові... Ну як жеж якісь там українці намастрячили дрони, які луплять аналоговнєтні лаптельоти за 1700 км від кордону з Україною. Ну не може такого бути. Точно ж запускали з якогось казахського Карабалика... Хоча нє, того теж не може ж бути - там же аж цілих 160 км по прямій. Нє ну, не можуть бути такі круті технології у українців.

ТОЧНО - то НАТА, руками Джеймса Бонда супертехнології застосувала!!!!
01.05.2026 22:07 Ответить
Гарна новина тільки хотілося щоб вони попали у звіт ген .штабу.
01.05.2026 15:26 Ответить
Про це https://t.me/GeneralStaffZSU/38028 повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
01.05.2026 15:27 Ответить
А можуть не попасти, бо вони тільки уражені а не знищені. Ще й залишилися на аеродромі.
01.05.2026 15:41 Ответить
Хороші новини!
01.05.2026 15:29 Ответить
01.05.2026 15:29 Ответить
запускали дрони з Казахстану
01.05.2026 15:32 Ответить
Та нє, це уфімська народна республіка конфліктує з челябінським каганатом.
01.05.2026 15:38 Ответить
з "Байконура"
01.05.2026 15:43 Ответить
ага
01.05.2026 15:45 Ответить
Вони ж вчора траєкторію новій кацапській ракеті поправили. Тихий океан традиційно став її метою
01.05.2026 15:58 Ответить
Казахстан під Китаєм.
Що ти хочеш тим сказати?
01.05.2026 16:10 Ответить
Далі буде!💥
Слава Україні!
01.05.2026 15:35 Ответить
Браво Воїнам ЗСУ
01.05.2026 15:35 Ответить
AINIAN

Вартість одного російського винищувача п'ятого покоління Су-57 для Міністерства оборони РФ оцінюється приблизно у $35-40 млн.
01.05.2026 15:44 Ответить
а тим часом -❗️До озера Світязь (на Волині) долетіли «шахеди» - лунають гучні вибухи - кацапи рибу глушать
01.05.2026 15:48 Ответить
Жерти нема ж в них..потепління, гівно тече по вулицях до річок та озер))
02.05.2026 08:49 Ответить
01.05.2026 16:01 Ответить
01.05.2026 16:02 Ответить
Всі країни світу повинні починати запускати безпілотники по московії , знищення цієї охуівшоі клоаки справа всього людства чім раніше здохне тим краще для дітей і онуків всіх націй
01.05.2026 16:14 Ответить
Ну нарешті славетний русосранський ФАК-АП прийняв участь в Ass-VeO
Але є один нюанс.
01.05.2026 16:19 Ответить
Аналоговнєту вмазали! Просто красави!
01.05.2026 17:50 Ответить
От що зараз самодур-соловйов заспіває, просто цікаво?..
01.05.2026 18:30 Ответить
Ну, сбивают обычно воздушные цели, а эти самолёты были уничтожены на земле, и чем больше их уничтожат - тем лучше..
01.05.2026 19:49 Ответить
Літаки кучно стоять.20 ракет з потужною бойовою частиною і ці літаки би зникли.
01.05.2026 21:17 Ответить
 
 