10 079 52
Несколько истребителей Су-57 и Су-34 были сбиты на аэродроме в Челябинской области РФ 25 апреля
В Силах обороны подтвердили уничтожение российских истребителей Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
25 апреля 2026 года Силами беспилотных систем было атаковано несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
Степень повреждений уточняется.
Отмечается, что цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.
Что предшествовало?
Напомним, 25 апреля сообщалось, что впервые за время полномасштабной войны был атакован российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск.
Топ комментарии
+30 drowsy_cat
показать весь комментарий01.05.2026 15:49 Ответить Ссылка
+20 Сергій Малецький
показать весь комментарий01.05.2026 15:21 Ответить Ссылка
+18 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий01.05.2026 15:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вартість одного російського винищувача п'ятого покоління Су-57 для Міністерства оборони РФ оцінюється приблизно у $35-40 млн.
