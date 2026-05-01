Декілька винищувачів Су-57 та Су-34 уражено на аеродромі у Челябінській області РФ 25 квітня

У Силах оборони підтвердили ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

25 квітня 2026 року Силами безпілотних систем було атаковано декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Зазначається, що цілі перебували на відстані близько 1700 км від державного кордону України.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялось, що вперше за час повномасштабної війни було атаковано російський Урал. Під ударом опинилися Єкатеринбург та Челябінськ.

