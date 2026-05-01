Декілька винищувачів Су-57 та Су-34 уражено на аеродромі у Челябінській області РФ 25 квітня

Удар по Челябінській області: стали відомі подробиці

У Силах оборони підтвердили ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

25 квітня 2026 року Силами безпілотних систем було атаковано декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Зазначається, що цілі перебували на відстані близько 1700 км від державного кордону України.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялось, що вперше за час повномасштабної війни було атаковано російський Урал. Під ударом опинилися Єкатеринбург та Челябінськ.

Топ коментарі
Х**нгой! "Лютий" оддувається за всіх зе-вибл*дків.
01.05.2026 15:49 Відповісти
Ого 1700 км. попасти в літачок , я навіть не знаю як охарактеризувати таку майстерність .
01.05.2026 15:21 Відповісти
А говорят 5 поколение, невидимка...
01.05.2026 15:19 Відповісти
Фламингой ?
01.05.2026 15:19 Відповісти
Їх ще закуповують? Я думав, що крім FP вже нічого не купують, бо вони ж найкращі, правда до москви не можуть жодний долетіти, але всеодно найкращі, бо інших або закрили, або не купують.
01.05.2026 16:00 Відповісти
Балісткой FP11.
01.05.2026 15:55 Відповісти
Своїм фламінго зеленський може дотягтися хіба що до клавіш піаніно, та й то далеко не до всіх!
01.05.2026 17:18 Відповісти
У оператора невидимості бувають перекури ))
01.05.2026 15:30 Відповісти
Так на землі ж. Ну і не 5-го покоління ПАК-ФА-50, а десь так на 4,5 тягне. Та й ефективна площа радіовідбиття (на радарі) в рази більша від F-35.
01.05.2026 15:31 Відповісти
"невидимість" прямопропорційна випитому.
01.05.2026 18:09 Відповісти
С такими темпами к осени ВСУ уже начнут долбить орковские самолёты прямо по месту их производства на авиазаводе в Комсомольске на Амуре за 9 тысяч км от Украины...
01.05.2026 23:00 Відповісти
👏 демобілізаціяя..
02.05.2026 08:46 Відповісти
Павутина ІІ
01.05.2026 15:21 Відповісти
Давно пора.
01.05.2026 15:32 Відповісти
проста катапцульта
01.05.2026 15:23 Відповісти
Нічого дивного, керування онлайн за допомогою "Старлінку!.
01.05.2026 15:52 Відповісти
Над кацапетівкою "старлінк" не працює, хіба що Маск особисто наводив
01.05.2026 16:14 Відповісти
Не працюють незареєстровані термінали.
01.05.2026 17:03 Відповісти
Хєр його зна в якому там стані супутникове угруповування Маска. Може всі супутники вже давно замінені на ті, які один з одним лазерами-шмазерами зв'язані. Тоді для роботи зв'язку Старлінка не потрібні наземні станції, як це було обов'язково для "1го покоління", в радіусі "до 1000 км". Тоді сигнал, отриманий супутником Старлінка (а траекторії в них такі, що покриття є практично на 100% поверхні планети) в райні чєляби - спокійно лазерами передасться в турецькі, польські чи литовські наземні станції Старлінка. І затримка там буде, ну, десь 120-140 мілісекунд.
01.05.2026 22:02 Відповісти
Сил безпілотних систем ЗСУ
01.05.2026 15:22 Відповісти
Челябааа...епта..
01.05.2026 15:22 Відповісти
ну тут наверное точно не из Украины запускали)
01.05.2026 15:25 Відповісти
з Китаю
01.05.2026 15:26 Відповісти
Точнісінько з темного боку Сонця ☀️ .
01.05.2026 15:31 Відповісти
Точно - Україна кругом простягнула свої щупальця, і підмяла всіх керівників держав навкруги бідної нещасної мікроскопічної рассеюшки!
01.05.2026 16:09 Відповісти
Меншовартість в кожному слові... Ну як жеж якісь там українці намастрячили дрони, які луплять аналоговнєтні лаптельоти за 1700 км від кордону з Україною. Ну не може такого бути. Точно ж запускали з якогось казахського Карабалика... Хоча нє, того теж не може ж бути - там же аж цілих 160 км по прямій. Нє ну, не можуть бути такі круті технології у українців.

ТОЧНО - то НАТА, руками Джеймса Бонда супертехнології застосувала!!!!
01.05.2026 22:07 Відповісти
Гарна новина тільки хотілося щоб вони попали у звіт ген .штабу.
01.05.2026 15:26 Відповісти
Про це https://t.me/GeneralStaffZSU/38028 повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
01.05.2026 15:27 Відповісти
А можуть не попасти, бо вони тільки уражені а не знищені. Ще й залишилися на аеродромі.
01.05.2026 15:41 Відповісти
Хороші новини!
01.05.2026 15:29 Відповісти
01.05.2026 15:29 Відповісти
запускали дрони з Казахстану
01.05.2026 15:32 Відповісти
Та нє, це уфімська народна республіка конфліктує з челябінським каганатом.
01.05.2026 15:38 Відповісти
з "Байконура"
01.05.2026 15:43 Відповісти
ага
01.05.2026 15:45 Відповісти
Вони ж вчора траєкторію новій кацапській ракеті поправили. Тихий океан традиційно став її метою
01.05.2026 15:58 Відповісти
Казахстан під Китаєм.
Що ти хочеш тим сказати?
01.05.2026 16:10 Відповісти
Далі буде!💥
Слава Україні!
01.05.2026 15:35 Відповісти
Браво Воїнам ЗСУ
01.05.2026 15:35 Відповісти
AINIAN

Вартість одного російського винищувача п'ятого покоління Су-57 для Міністерства оборони РФ оцінюється приблизно у $35-40 млн.
01.05.2026 15:44 Відповісти
а тим часом -❗️До озера Світязь (на Волині) долетіли «шахеди» - лунають гучні вибухи - кацапи рибу глушать
01.05.2026 15:48 Відповісти
Жерти нема ж в них..потепління, гівно тече по вулицях до річок та озер))
02.05.2026 08:49 Відповісти
01.05.2026 16:01 Відповісти
01.05.2026 16:02 Відповісти
Всі країни світу повинні починати запускати безпілотники по московії , знищення цієї охуівшоі клоаки справа всього людства чім раніше здохне тим краще для дітей і онуків всіх націй
01.05.2026 16:14 Відповісти
Ну нарешті славетний русосранський ФАК-АП прийняв участь в Ass-VeO
Але є один нюанс.
01.05.2026 16:19 Відповісти
Аналоговнєту вмазали! Просто красави!
01.05.2026 17:50 Відповісти
От що зараз самодур-соловйов заспіває, просто цікаво?..
01.05.2026 18:30 Відповісти
Ну, сбивают обычно воздушные цели, а эти самолёты были уничтожены на земле, и чем больше их уничтожат - тем лучше..
01.05.2026 19:49 Відповісти
Літаки кучно стоять.20 ракет з потужною бойовою частиною і ці літаки би зникли.
01.05.2026 21:17 Відповісти
 
 