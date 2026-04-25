Дрони вперше атакували Єкатеринбург і Челябінськ - цілились на авіаційне училище, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 25 квітня безпілотники вперше за час повномасштабної війни атакували російський Урал. Під ударом опинилися Єкатеринбург та Челябінськ, розташовані більш ніж за 1800 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує  білоруське видання NEXTA з посиланням на російські джерела.

Географія атаки

Йдеться про перший зафіксований випадок ударів дронів по цьому регіону Росії.

Єкатеринбург і Челябінськ розташовані в глибокому тилу РФ, що свідчить про значне збільшення дальності атак.

Читайте: Дрони СБУ атакували НПС "Горький" у Нижньогородській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ймовірна ціль

За інформацією місцевих пабліків, безпілотники рухалися у напрямку Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів.

Офіційних підтверджень щодо ураження цього об’єкта наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 16 російських цілей, зокрема ЗРК та "Іскандери". ВIДЕО

Дрони вперше за час війни атакували Єкатеринбург та Челябінськ
Дрони вперше за час війни атакували Єкатеринбург та Челябінськ

Реакція РФ

Російська влада підтвердила факт дронової атаки на регіон.

Деталі щодо наслідків, руйнувань або постраждалих наразі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна з наймасштабніших кампаній: Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії

Топ коментарі
+27
Дрони летять 1800 км. Швидкість -300км/г. Протидії кацапської ППО для таких цілей немає судячи з усього . ТОДІ ПИТАННЯ: ДЕ,***** "ФЛАМІНГИ" З ТТХ 3000км, 1500км/г ШВИДКОСТІ, ТА 1 ТОННА Б/Ч. ?!?!?! ЯКА СВОЛОТА ОКРІМ ШТІЛЄРМАНА НАБРЕХАЛА?
25.04.2026 11:50 Відповісти
+15
Що значить "яка?"?. Зелена.
25.04.2026 11:54 Відповісти
+9
Мадяр вчора публічно облаяв мабуть Федорова, чи Шпіллермана, що БЧ дронів стали дуже слабкі. Да і тут ми не бачимо великої потужності удару. Потрібні ракети, це все розуміють, окрім оманських саботажників.
25.04.2026 12:17 Відповісти
Дрони летять 1800 км. Швидкість -300км/г. Протидії кацапської ППО для таких цілей немає судячи з усього . ТОДІ ПИТАННЯ: ДЕ,***** "ФЛАМІНГИ" З ТТХ 3000км, 1500км/г ШВИДКОСТІ, ТА 1 ТОННА Б/Ч. ?!?!?! ЯКА СВОЛОТА ОКРІМ ШТІЛЄРМАНА НАБРЕХАЛА?
25.04.2026 11:50 Відповісти
Що значить "яка?"?. Зелена.
показати весь коментар
25.04.2026 11:54 Відповісти
Это хорошо. Только нафига надо было свистеть про фламинго, которые выпускаются по 7 штук в день?
25.04.2026 13:19 Відповісти
Фламінго це величезна дура яка рухається під 1000км/год - її збити раз в 1000 легше чим малопомітні дрони, ніхто її зараз на таку відстань запускати не буде! А про кількість хз, там все засекречено, видно що періодично використовують. Чи її занадто легко збивають чи їх мало роблять то вам навряд чи хто розкаже....
25.04.2026 13:34 Відповісти
цілі треба ліпші ...
але - більш ніж за 1800 кілометрів від кордону з Україною
25.04.2026 11:56 Відповісти
... чудова робота Збройних Сил України.
25.04.2026 12:14 Відповісти
Мадяр вчора публічно облаяв мабуть Федорова, чи Шпіллермана, що БЧ дронів стали дуже слабкі. Да і тут ми не бачимо великої потужності удару. Потрібні ракети, це все розуміють, окрім оманських саботажників.
показати весь коментар
25.04.2026 12:17 Відповісти
Можливо це пробний політ ..Перевіряють кацапську пво. Пізніше вірогідно і ракети полетять.
25.04.2026 12:31 Відповісти
Какие?
25.04.2026 12:50 Відповісти
...І так красіво летять, бл""ь, строєм, аж земля трясеться. Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села гімн@м засиплять. Порядок...
25.04.2026 12:34 Відповісти
Пишуть про два прильоти в ЧВВАКУШ.
25.04.2026 12:41 Відповісти
Кас'янов до москви долітав, за що Дєрмак відкрив кримінальну справу проти його і підрозділ розформував. Це все, що треба знати про тих, хто нами керує.
25.04.2026 12:45 Відповісти
Тут балтийцы уже не причем, тут уже враждебные казахи помогают.
25.04.2026 12:55 Відповісти
Та на хера той челябинськ, по москві потрібно, та й ближче вона
25.04.2026 12:59 Відповісти
 
 