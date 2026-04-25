Дрони вперше атакували Єкатеринбург і Челябінськ - цілились на авіаційне училище, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 25 квітня безпілотники вперше за час повномасштабної війни атакували російський Урал. Під ударом опинилися Єкатеринбург та Челябінськ, розташовані більш ніж за 1800 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує білоруське видання NEXTA з посиланням на російські джерела.

Географія атаки

Йдеться про перший зафіксований випадок ударів дронів по цьому регіону Росії.

Єкатеринбург і Челябінськ розташовані в глибокому тилу РФ, що свідчить про значне збільшення дальності атак.

Ймовірна ціль

За інформацією місцевих пабліків, безпілотники рухалися у напрямку Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів.

Офіційних підтверджень щодо ураження цього об’єкта наразі немає.

Реакція РФ

Російська влада підтвердила факт дронової атаки на регіон.

Деталі щодо наслідків, руйнувань або постраждалих наразі уточнюються.

