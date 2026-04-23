Дрони СБУ атакували НПС "Горький" у Нижньогородській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Подробиці

"Горський" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга". 

СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію в Росії

НПС транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут — Горький — Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.

Попередньо, удари СБУ пошкодили три резервувари з нафтою, внаслідок чого виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч кв. метрів.

СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію в Росії

Ого, там ще сніг і навіть білий. Не в ту сторону вітер..
23.04.2026 13:28 Відповісти
У кацапських ***.ях ще сніг лежить?! Тому вони в Україну і пруться...
23.04.2026 13:29 Відповісти
А димить гарно - класика.
Респект "Альфі"!
23.04.2026 13:22 Відповісти
пора до дронів добавляти радиативні відходи . якщо зібьють всеодне бонус для нас
23.04.2026 13:21 Відповісти
Це буде бонус для кацапа небензі в Радбезі ООН.
23.04.2026 13:45 Відповісти
23.04.2026 13:22 Відповісти
Московіти задоволені!! На їх голови зійшов благодатний вогонь з Мирної України, до якої вони вдерлися убивати Українців з 2014 року!!
Тому орків і карають за їх злочин!!!! Акалпсіс уже наближається до сруськіх московитів!!! Колонії уже чекають!!
23.04.2026 13:27 Відповісти
23.04.2026 13:28 Відповісти
Горько!
😂
23.04.2026 13:44 Відповісти
Та там же холодно, снег вот украинцы и решили орков немного обогреть...
23.04.2026 13:45 Відповісти
Ни какой-то, а ваш Апокалипсис. Наслаждайтесь пажалуста 😁
23.04.2026 14:11 Відповісти
Кацапи любят чьорний дим
23.04.2026 14:36 Відповісти
Ну, все логічно. Україна ж відремонтувала ділянку нафтопроводу "Дружба"? Відремонтувала. Значить всім підприємствам ось з цього стписку - приготуватись до запальних гостей:
НПС «Альметьєвськ»
НПС «Калейкіно»
НПС «Лазарево»
НПС «Лопатино»
НПС «Кротовка»
НПС «Пенза-1, 2»
НПС «Клин»
НПС «Станова»
НПС «Мичурінськ»
НПС «Малиновка»
ЛВДС «Брянськ»
НПС «Десна»
НПС «Унеча»
НПС «Дружба»
23.04.2026 14:46 Відповісти
Ці удари по нпз- робота на ворога! Он в туапсе, нафту вже з повітря видобувають, скоро ціна впаде...
23.04.2026 14:48 Відповісти
 
 