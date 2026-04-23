Дрони СБУ атакували НПС "Горький" у Нижньогородській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
"Горський" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга".
НПС транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут — Горький — Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.
Попередньо, удари СБУ пошкодили три резервувари з нафтою, внаслідок чого виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч кв. метрів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у ніч на 23 квітня безпілотники атакували низку нафтових та промислових об’єктів у різних регіонах Росії.
+4 Julian Lopez #602860
23.04.2026 13:28
+4 юрий Шмалько #512164
23.04.2026 13:29
+3 Vasily Melnyk
23.04.2026 13:22
Респект "Альфі"!
Тому орків і карають за їх злочин!!!! Акалпсіс уже наближається до сруськіх московитів!!! Колонії уже чекають!!
😂
