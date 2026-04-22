У РФ виник дефіцит ракет для ППО через масовані атаки дронів, - ЗМІ

У Росії виник дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко в інтерв’ю Radio NV.

Дефіцит ППО

За словами військового, російська сторона вже фактично визнає нестачу ракет для ППО.

Він зазначив, що РФ не може ефективно реагувати на масові атаки дронів і має труднощі із захистом критичних об’єктів.

"Вони не знають, що робити з такою навалою дронів і як захищати об'єкти", – заявив Марко.

Причини проблем

Військовий пояснив, що українська стратегія ударів безпілотниками формувалася протягом тривалого часу і зараз почала давати відчутні результати.

Водночас Росія почала масштабувати власні зенітні дронові підрозділи значно пізніше.

Фактор території

Окремою проблемою для РФ є велика територія країни, яку складно прикрити засобами ППО.

За словами Марко, Україні легше організувати захист завдяки компактнішій території.

Це створює додаткове навантаження на російську систему протиповітряної оборони.

Що передувало

Бійці 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України завдали ударів по глибокому тилу противника на Запорізькому напрямку. На тимчасово окупованій території Запорізької області пілоти бригади знищили ворожу радіолокаційну станцію 35Н6 "Каста".

