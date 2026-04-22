У РФ виник дефіцит ракет для ППО через масовані атаки дронів, - ЗМІ

Росія стикається з нестачею ракет ППО і не може ефективно протидіяти дронам

У Росії виник дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко в інтерв’ю Radio NV.

Дефіцит ППО

За словами військового, російська сторона вже фактично визнає нестачу ракет для ППО.

Він зазначив, що РФ не може ефективно реагувати на масові атаки дронів і має труднощі із захистом критичних об’єктів.

"Вони не знають, що робити з такою навалою дронів і як захищати об'єкти", – заявив Марко.

Також читайте: Дрони вночі атакували Самарську область: імовірно під ударом опинилися хімічні підприємства. ВIДЕО

Причини проблем

Військовий пояснив, що українська стратегія ударів безпілотниками формувалася протягом тривалого часу і зараз почала давати відчутні результати.

Водночас Росія почала масштабувати власні зенітні дронові підрозділи значно пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ вдарили по НПЗ "Башнафта- УНПЗ" в Уфі, - джерела. ФОТО

Фактор території

Окремою проблемою для РФ є велика територія країни, яку складно прикрити засобами ППО.

За словами Марко, Україні легше організувати захист завдяки компактнішій території.

Це створює додаткове навантаження на російську систему протиповітряної оборони.

Що передувало

Читайте: Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

дефіцит (693) ППО (4053) росія (69676) Удари по РФ (899)
+8
Тоді де "Фламінги"? Чому не летять?
22.04.2026 11:40 Відповісти
+8
Де українська балістика???
22.04.2026 11:40 Відповісти
+5
Значить пора кошмарити мацкву о/
22.04.2026 11:42 Відповісти
Тоді де "Фламінги"? Чому не летять?
22.04.2026 11:40 Відповісти
Може, тобі, ще й показать плани операцій? З картами, де маршрути позначені?
22.04.2026 12:12 Відповісти
а по туапсам шо прилетіло (насправді нептуни)?
22.04.2026 13:10 Відповісти
Це БПЛА, не чув про ракети
23.04.2026 09:20 Відповісти
а я чув що другий раз додали і їх. ну і власне наслідки натякають, що скоріше не дронами єдиними.
23.04.2026 11:02 Відповісти
Де українська балістика???
22.04.2026 11:40 Відповісти
балістичні ракети FP-7 та FP-9 готуються до виробництва на літо 2026 року.
22.04.2026 12:30 Відповісти
Ага, а FP-5 "до жовтня 2025 року будемо робити по 7 шт. на добу". Чули вже
І про 3000 минулого року теж...
22.04.2026 13:56 Відповісти
Вам обовязково відзвітують коли запустять. Чекайте на сводкі.
22.04.2026 14:08 Відповісти
Так, я в курсі, розумію.
Вони обов'язкого відзвітують, якщо чергові "звітуни" не дременуть знову в Ізраїль 😂
Вже всі "п'ять-шість ефективних" від нашого потужного розбіглися хто куди.
22.04.2026 15:44 Відповісти
Значить пора кошмарити мацкву о/
22.04.2026 11:42 Відповісти
мАцква не знає слова "дефіцит".
22.04.2026 12:11 Відповісти
Але "Мацьква" - не ВСЯ РАССИЯ... А наші хлоці палять саме її...
22.04.2026 12:13 Відповісти
На те і розрахунок. ***** все стягнуло до мАцкви і на валдай, тому в інших місцях - дефіцит.
А нам тут завжди пропонують витрачати БК на якусь дурню, типу надзахищеної мАцкви і руснявого мирняка.
22.04.2026 12:16 Відповісти
Та я вже втомився пояснювать це, придуркам... Але не забувай - крім "корисних ідіотів", тут ще й купа кацапських "батраків". І вони наших ідіотів "піджучубть" на написання коментарів, з закликами "бить по кацапських будинках... " А потім ці коментарі у себе використовують, для пропаганти - щоб показать, "какие хахлы краважадные"!
22.04.2026 13:14 Відповісти
сЦарь івсія московії Позичив Трампу ПіВО
22.04.2026 11:46 Відповісти
От кажуть, що у нас є ракета "Фламінго", але окрім деяких, окремих фактів її МОЖЛИВОГО застосування, діяльність цього ракетного виробу дуже сумнівна. Дуже велике бажання у всіх українців вірити в неї, але де блд. ураження цим піарним девайсом? Казали про випуск декількох штук на день і це вже серійне виробництво. Так де і навіщо їх складають у купи? Їх вже повинно бути минімум тисяча.
22.04.2026 11:56 Відповісти
Значить треба посилити обстріли!
22.04.2026 12:00 Відповісти
Ху.. ло каже, що Україну придумав Лєнін.Ну що ж перефразовуючи його цитату " Вчитись,вчитись і вчитись...", бити,бити і ще раз бити по всим стратегічним підприємствам,вчиняти блекаути,ну те що підари нам робили.Клин клином вибивають.Слава паРаші в складі Китаю.
22.04.2026 12:26 Відповісти
Це до того що скоро чи Європа чи Тромб чи наш Зе заявлять що потрібне перемир'я або заборонити бити по території Сосії?
22.04.2026 12:43 Відповісти
буданов, знову Таро розкинув?
22.04.2026 13:17 Відповісти
 
 