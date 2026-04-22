У РФ виник дефіцит ракет для ППО через масовані атаки дронів, - ЗМІ
У Росії виник дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко в інтерв’ю Radio NV.
Дефіцит ППО
За словами військового, російська сторона вже фактично визнає нестачу ракет для ППО.
Він зазначив, що РФ не може ефективно реагувати на масові атаки дронів і має труднощі із захистом критичних об’єктів.
"Вони не знають, що робити з такою навалою дронів і як захищати об'єкти", – заявив Марко.
Причини проблем
Військовий пояснив, що українська стратегія ударів безпілотниками формувалася протягом тривалого часу і зараз почала давати відчутні результати.
Водночас Росія почала масштабувати власні зенітні дронові підрозділи значно пізніше.
Фактор території
Окремою проблемою для РФ є велика територія країни, яку складно прикрити засобами ППО.
За словами Марко, Україні легше організувати захист завдяки компактнішій території.
Це створює додаткове навантаження на російську систему протиповітряної оборони.
Що передувало
- Бійці 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України завдали ударів по глибокому тилу противника на Запорізькому напрямку. На тимчасово окупованій території Запорізької області пілоти бригади знищили ворожу радіолокаційну станцію 35Н6 "Каста".
Читайте: Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО
