В РФ возник дефицит ракет для ПВО из-за массированных атак дронов, - СМИ

Россия сталкивается с нехваткой ракет ПВО и не может эффективно противодействовать дронам

В России возник дефицит ракет для систем противовоздушной обороны на фоне усиления атак украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV.

Дефицит ПВО

По словам военного, российская сторона уже фактически признает нехватку ракет для ПВО.

Он отметил, что РФ не может эффективно реагировать на массовые атаки дронов и испытывает трудности с защитой критически важных объектов.

"Они не знают, что делать с таким нашествием дронов и как защищать объекты", — заявил Марко.

Читайте также: Дроны ночью атаковали Самарскую область: предположительно под ударом оказались химические предприятия. ВИДЕО

Причины проблем

Военный объяснил, что украинская стратегия ударов беспилотниками формировалась в течение длительного времени и сейчас начала давать ощутимые результаты.

В то же время Россия начала масштабировать собственные зенитные дронные подразделения значительно позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ нанесли удар по НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - источники. ФОТО

Фактор территории

Отдельной проблемой для РФ является большая территория страны, которую сложно прикрыть средствами ПВО.

По словам Марко, Украине легче организовать защиту благодаря более компактной территории.

Это создает дополнительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Читайте:Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. ВИДЕО

Топ комментарии
Де українська балістика???
22.04.2026 11:40 Ответить
Тоді де "Фламінги"? Чому не летять?
22.04.2026 11:40 Ответить
Значить пора кошмарити мацкву о/
22.04.2026 11:42 Ответить
22.04.2026 11:40 Ответить
Може, тобі, ще й показать плани операцій? З картами, де маршрути позначені?
22.04.2026 12:12 Ответить
22.04.2026 11:40 Ответить
Зараз скину координати.
22.04.2026 12:19 Ответить
балістичні ракети FP-7 та FP-9 готуються до виробництва на літо 2026 року.
22.04.2026 12:30 Ответить
22.04.2026 11:42 Ответить
мАцква не знає слова "дефіцит".
22.04.2026 12:11 Ответить
Але "Мацьква" - не ВСЯ РАССИЯ... А наші хлоці палять саме її...
22.04.2026 12:13 Ответить
На те і розрахунок. ***** все стягнуло до мАцкви і на валдай, тому в інших місцях - дефіцит.
А нам тут завжди пропонують витрачати БК на якусь дурню, типу надзахищеної мАцкви і руснявого мирняка.
22.04.2026 12:16 Ответить
сЦарь івсія московії Позичив Трампу ПіВО
22.04.2026 11:46 Ответить
От кажуть, що у нас є ракета "Фламінго", але окрім деяких, окремих фактів її МОЖЛИВОГО застосування, діяльність цього ракетного виробу дуже сумнівна. Дуже велике бажання у всіх українців вірити в неї, але де блд. ураження цим піарним девайсом? Казали про випуск декількох штук на день і це вже серійне виробництво. Так де і навіщо їх складають у купи? Їх вже повинно бути минімум тисяча.
22.04.2026 11:56 Ответить
Значить треба посилити обстріли!
22.04.2026 12:00 Ответить
Ху.. ло каже, що Україну придумав Лєнін.Ну що ж перефразовуючи його цитату " Вчитись,вчитись і вчитись...", бити,бити і ще раз бити по всим стратегічним підприємствам,вчиняти блекаути,ну те що підари нам робили.Клин клином вибивають.Слава паРаші в складі Китаю.
22.04.2026 12:26 Ответить
 
 