В РФ возник дефицит ракет для ПВО из-за массированных атак дронов, - СМИ

В России возник дефицит ракет для систем противовоздушной обороны на фоне усиления атак украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV.

Дефицит ПВО

По словам военного, российская сторона уже фактически признает нехватку ракет для ПВО.

Он отметил, что РФ не может эффективно реагировать на массовые атаки дронов и испытывает трудности с защитой критически важных объектов.

"Они не знают, что делать с таким нашествием дронов и как защищать объекты", — заявил Марко.

Причины проблем

Военный объяснил, что украинская стратегия ударов беспилотниками формировалась в течение длительного времени и сейчас начала давать ощутимые результаты.

В то же время Россия начала масштабировать собственные зенитные дронные подразделения значительно позже.

Фактор территории

Отдельной проблемой для РФ является большая территория страны, которую сложно прикрыть средствами ПВО.

По словам Марко, Украине легче организовать защиту благодаря более компактной территории.

Это создает дополнительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны.

Что предшествовало

Бойцы 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины нанесли удары по глубокому тылу противника на Запорожском направлении. На временно оккупированной территории Запорожской области пилоты бригады уничтожили вражескую радиолокационную станцию 35Н6 "Каста".

