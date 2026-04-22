В окупованому Севастополі заявили про роботу ППО і "збиті цілі"
В окупованому Севастополі в ніч на 22 квітня пролунали заяви про роботу протиповітряної оборони та нібито збиті повітряні цілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.
Що заявляє окупаційна влада
За словами Развожаєва, російські військові нібито відбивали атаку, використовуючи ППО та мобільні вогневі групи.
Він стверджує, що в районі Північної сторони було збито три повітряні цілі.
Попередні повідомлення
Раніше того ж вечора окупаційна влада повідомляла про ще дві нібито збиті цілі.
Йшлося про райони проспекту генерала Острякова та Андріївки.
Наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає.
Забули пароль або логін? Відновити пароль