В окупованому Севастополі заявили про роботу ППО і "збиті цілі"

В окупованому Севастополі в ніч на 22 квітня пролунали заяви про роботу протиповітряної оборони та нібито збиті повітряні цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що заявляє окупаційна влада

За словами Развожаєва, російські військові нібито відбивали атаку, використовуючи ППО та мобільні вогневі групи.

Він стверджує, що в районі Північної сторони було збито три повітряні цілі.

Попередні повідомлення

Раніше того ж вечора окупаційна влада повідомляла про ще дві нібито збиті цілі.

Йшлося про райони проспекту генерала Острякова та Андріївки.

Наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає.

