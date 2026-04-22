В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО и "сбитых целях"

В оккупированном Севастополе в ночь на 22 апреля прозвучали заявления о работе противовоздушной обороны и якобы сбитых воздушных целях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

Что заявляют оккупационные власти

По словам Развожаева, российские военные якобы отражали атаку, используя ПВО и мобильные огневые группы.

Он утверждает, что в районе Северной стороны были сбиты три воздушные цели.

Ранее тем же вечером оккупационные власти сообщали о еще двух якобы сбитых целях.

Речь шла о районах проспекта генерала Острякова и Андреевки.

На данный момент независимого подтверждения этой информации нет.

