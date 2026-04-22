Поражен пункт управления движением военных кораблей в оккупированном Севастополе, - Генштаб
21 апреля и в ночь на 22 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен пункт управления движением военных кораблей
В частности, как отмечается, поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ВОТ АР Крым).
Другие поражения
- Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и по пункту управления БПЛА "Молния" в районе Добролюбовки в Харьковской области.
- Кроме того, наши воины нанесли удар по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязово Белгородской области РФ.
- Нанесены удары также по командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Затышного на ВОТ украинской Донецкой области и Высокого в Белгородской области РФ.
- Кроме того, поражено скопление живой силы оккупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.
