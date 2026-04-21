Поражены склады и военные объекты врага на оккупированной территории и в России, - Генштаб
20 апреля и в ночь на 21 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
- Как отмечается, поражены склады боеприпасов в районах населенных пунктов Марьяновка и Лесное на ВОТ Донецкой области, а также Айдар (ВОТ Луганской обл.).
- Также поражен пункт управления подразделения вблизи Новопавловки Запорожской области.
- Поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Персиановский (Ростовская обл., РФ) и Новониколаевка на ВОТ Херсонской области.
- Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе населенного пункта Айдар (ВОТ Луганской обл.).
- Кроме того, поражен район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Климово (Брянская обл., РФ).
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удар по Сызранскому НПЗ
По результатам предварительных мероприятий установлено, что 17 апреля 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе "Сызранский" Самарской области РФ поражен резервуар РВС-10000, два участка технологического трубопровода и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.
"Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.
