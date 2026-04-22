Уражено пункт управління рухом військових кораблів в окупованому Севастополі, - Генштаб

21 квітня та в ніч на 22 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Зокрема, як зазначається, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Інші ураження

  • Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.
  • Окрім цього, наші воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.
  • Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області рф.
  • Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

Молодці. Головне не чіпати той що вказує напрямок до крейсера мацьква
22.04.2026 10:37 Відповісти
С'********** С'********** , город рускіх мудаков
22.04.2026 10:50 Відповісти
Уражено? Типу шибки побили? Така новина на фоні того що Україна запускає сьогодні кацапський нафтопровід просто виглядає смішно
22.04.2026 10:54 Відповісти
Навiщо вам пункт управління рухом військових кораблів, якщо у вас нема військових кораблів )))
22.04.2026 11:06 Відповісти
 
 