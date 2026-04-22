Уражено пункт управління рухом військових кораблів в окупованому Севастополі, - Генштаб

21 квітня та в ніч на 22 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено пункт управління рухом військових кораблів

Зокрема, як зазначається, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по "щитy" окупованого Криму: уражено центр ремонту ППО РФ у Севастополі, - ВМС. ВIДЕО

Інші ураження

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, наші воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області рф.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено склади та військові об’єкти ворога на окупованій території та в Росії, - Генштаб

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.