У Росії безпілотники атакували нафтові об’єкти в кількох регіонах: зафіксовано пожежі на промислових підприємствах

У ніч проти 23 квітня безпілотники атакували низку нафтових та промислових об’єктів у різних регіонах Росії. Місцева влада повідомляє про жертви та постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Самарська область: загиблий і постраждалі

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що внаслідок атаки БпЛА було уражено промислові підприємства в місті Новокуйбишевськ.

За його словами, одна людина загинула, є також поранені.

У Самарі уламки одного з безпілотників впали на дах багатоквартирного будинку. Кілька людей, які перебували на вулиці, отримали травми, одна людина госпіталізована.

Нижньогородська область: пожежа на нафтоперекачувальній станції

У місті Кстово (Нижньогородська область) сталася пожежа на нафтовоперекачувальній станції "Горький".

За даними Telegram-каналів, об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефть-Верхняя Волга". Місцева влада інцидент поки не коментувала.

Ураження на окупованих територіях

Також повідомляється про атаки на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, зафіксовано ураження нафтобази у Феодосії (окупований Крим) та підстанції в Мелітополі (окупована частина Запорізької області).

СБУ уразили російську нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals, - джерела

Це - новини, з яких радісно починається день!
23.04.2026 08:07 Відповісти
А дим атєчіцтва, для сруськага, і сладок, і пріятєн….
Нєюхй дружок, хлебний душок….
23.04.2026 08:09 Відповісти
Це добре, але чекаємо на москву 09.05.2026
23.04.2026 08:45 Відповісти
Вот что интересно, когда на болотах горят заводы , нефтебазы и порты это классно т приятно, но истинную душевгую благодать почему-то вызывают кадры с обрушенными на ********* жилыми ломами под завалами которых дохлые рюские,. Это странно ? Думаю нет, это закономерно...
23.04.2026 08:57 Відповісти
Яка чудова новина!
23.04.2026 09:37 Відповісти
И это мы еще не начинали
23.04.2026 09:57 Відповісти
Дождик нефтяной

По земле прошёл,

Клёны по плечам хлопал.

Если вождь бомбит - это хорошо,

А когда наоборот - плохо... (з ФБ)
23.04.2026 10:17 Відповісти
 
 