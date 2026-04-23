У Росії безпілотники атакували нафтові об’єкти в кількох регіонах: зафіксовано пожежі на промислових підприємствах
У ніч проти 23 квітня безпілотники атакували низку нафтових та промислових об’єктів у різних регіонах Росії. Місцева влада повідомляє про жертви та постраждалих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Самарська область: загиблий і постраждалі
Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що внаслідок атаки БпЛА було уражено промислові підприємства в місті Новокуйбишевськ.
За його словами, одна людина загинула, є також поранені.
У Самарі уламки одного з безпілотників впали на дах багатоквартирного будинку. Кілька людей, які перебували на вулиці, отримали травми, одна людина госпіталізована.
Нижньогородська область: пожежа на нафтоперекачувальній станції
У місті Кстово (Нижньогородська область) сталася пожежа на нафтовоперекачувальній станції "Горький".
За даними Telegram-каналів, об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефть-Верхняя Волга". Місцева влада інцидент поки не коментувала.
Ураження на окупованих територіях
Також повідомляється про атаки на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, зафіксовано ураження нафтобази у Феодосії (окупований Крим) та підстанції в Мелітополі (окупована частина Запорізької області).
Нєюхй дружок, хлебний душок….
По земле прошёл,
Клёны по плечам хлопал.
Если вождь бомбит - это хорошо,
А когда наоборот - плохо... (з ФБ)