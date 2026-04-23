У Росії безпілотники атакували нафтові об’єкти в кількох регіонах: зафіксовано пожежі на промислових підприємствах

У ніч проти 23 квітня безпілотники атакували низку нафтових та промислових об’єктів у різних регіонах Росії. Місцева влада повідомляє про жертви та постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Самарська область: загиблий і постраждалі

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що внаслідок атаки БпЛА було уражено промислові підприємства в місті Новокуйбишевськ.

За його словами, одна людина загинула, є також поранені.

У Самарі уламки одного з безпілотників впали на дах багатоквартирного будинку. Кілька людей, які перебували на вулиці, отримали травми, одна людина госпіталізована.

Нижньогородська область: пожежа на нафтоперекачувальній станції

У місті Кстово (Нижньогородська область) сталася пожежа на нафтовоперекачувальній станції "Горький".

За даними Telegram-каналів, об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефть-Верхняя Волга". Місцева влада інцидент поки не коментувала.

Ураження на окупованих територіях

Також повідомляється про атаки на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, зафіксовано ураження нафтобази у Феодосії (окупований Крим) та підстанції в Мелітополі (окупована частина Запорізької області).

