В России беспилотники атаковали нефтяные объекты в нескольких регионах: зафиксированы пожары на промышленных предприятиях

В ночь на 23 апреля беспилотники атаковали ряд нефтяных и промышленных объектов в различных регионах России. Местные власти сообщают о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Самарская область: погибший и пострадавшие

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА были поражены промышленные предприятия в городе Новокуйбышевск.

По его словам, один человек погиб, есть также раненые.

В Самаре обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Несколько человек, находившихся на улице, получили травмы, один человек госпитализирован.

Нижегородская область: пожар на нефтеперекачивающей станции

В городе Кстово (Нижегородская область) произошел пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький".

По данным Telegram-каналов, объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть-Верхняя Волга". Местные власти инцидент пока не комментировали.

Ущерб на оккупированных территориях

Также сообщается об атаках на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, зафиксировано поражение нефтебазы в Феодосии (оккупированный Крым) и подстанции в Мелитополе (оккупированная часть Запорожской области).

