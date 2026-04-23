РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13834 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 496 6

В России беспилотники атаковали нефтяные объекты в нескольких регионах: зафиксированы пожары на промышленных предприятиях

Атаки БПЛА в РФ: поражены нефтепредприятия и станции

В ночь на 23 апреля беспилотники атаковали ряд нефтяных и промышленных объектов в различных регионах России. Местные власти сообщают о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самарская область: погибший и пострадавшие

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА были поражены промышленные предприятия в городе Новокуйбышевск.

По его словам, один человек погиб, есть также раненые.

В Самаре обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Несколько человек, находившихся на улице, получили травмы, один человек госпитализирован.

Нижегородская область: пожар на нефтеперекачивающей станции

В городе Кстово (Нижегородская область) произошел пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький".

По данным Telegram-каналов, объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть-Верхняя Волга". Местные власти инцидент пока не комментировали.

Ущерб на оккупированных территориях

Также сообщается об атаках на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, зафиксировано поражение нефтебазы в Феодосии (оккупированный Крым) и подстанции в Мелитополе (оккупированная часть Запорожской области).

СБУ нанесла удар по российской нефтестанции "Самара", которая производит экспортный сорт нефти Urals, - источники

Автор: 

дроны Удары по РФ Нижегородская область РФ Самарская область
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це - новини, з яких радісно починається день!
показать весь комментарий
23.04.2026 08:07 Ответить
А дим атєчіцтва, для сруськага, і сладок, і пріятєн….
Нєюхй дружок, хлебний душок….
показать весь комментарий
23.04.2026 08:09 Ответить
Це добре, але чекаємо на москву 09.05.2026
показать весь комментарий
23.04.2026 08:45 Ответить
Вот что интересно, когда на болотах горят заводы , нефтебазы и порты это классно т приятно, но истинную душевгую благодать почему-то вызывают кадры с обрушенными на ********* жилыми ломами под завалами которых дохлые рюские,. Это странно ? Думаю нет, это закономерно...
показать весь комментарий
23.04.2026 08:57 Ответить
Яка чудова новина!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:37 Ответить
И это мы еще не начинали
показать весь комментарий
23.04.2026 09:57 Ответить
 
 