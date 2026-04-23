В России беспилотники атаковали нефтяные объекты в нескольких регионах: зафиксированы пожары на промышленных предприятиях
В ночь на 23 апреля беспилотники атаковали ряд нефтяных и промышленных объектов в различных регионах России. Местные власти сообщают о жертвах и пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Самарская область: погибший и пострадавшие
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА были поражены промышленные предприятия в городе Новокуйбышевск.
По его словам, один человек погиб, есть также раненые.
В Самаре обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Несколько человек, находившихся на улице, получили травмы, один человек госпитализирован.
Нижегородская область: пожар на нефтеперекачивающей станции
В городе Кстово (Нижегородская область) произошел пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький".
По данным Telegram-каналов, объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть-Верхняя Волга". Местные власти инцидент пока не комментировали.
Ущерб на оккупированных территориях
Также сообщается об атаках на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, зафиксировано поражение нефтебазы в Феодосии (оккупированный Крым) и подстанции в Мелитополе (оккупированная часть Запорожской области).
