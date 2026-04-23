Дроны СБУ атаковали НПС "Горький" в Нижегородской области РФ, - источники. ВИДЕО+ФОТО

Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

"Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга".

НПС транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Предварительно, удары СБУ повредили три резервуара с нефтью, в результате чего возник масштабный пожар площадью 20 тысяч кв. метров.







Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 апреля беспилотники атаковали ряд нефтяных и промышленных объектов в разных регионах России.

