РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14460 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
2 529 10

Дроны СБУ атаковали НПС "Горький" в Нижегородской области РФ, - источники. ВИДЕО+ФОТО

Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга". 

СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию в России

НПС транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Предварительно, удары СБУ повредили три резервуара с нефтью, в результате чего возник масштабный пожар площадью 20 тысяч кв. метров.

СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию в России
СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию в России
СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию в России

Что предшествовало?

Автор: 

россия (97250) СБУ (20578) Удары по РФ (890) Нижегородская область РФ (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ого, там ще сніг і навіть білий. Не в ту сторону вітер..
показать весь комментарий
23.04.2026 13:28 Ответить
+4
У кацапських ***.ях ще сніг лежить?! Тому вони в Україну і пруться...
показать весь комментарий
23.04.2026 13:29 Ответить
+3
А димить гарно - класика.
Респект "Альфі"!
показать весь комментарий
23.04.2026 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пора до дронів добавляти радиативні відходи . якщо зібьють всеодне бонус для нас
показать весь комментарий
23.04.2026 13:21 Ответить
Це буде бонус для кацапа небензі в Радбезі ООН.
показать весь комментарий
23.04.2026 13:45 Ответить
А димить гарно - класика.
Респект "Альфі"!
показать весь комментарий
23.04.2026 13:22 Ответить
Московіти задоволені!! На їх голови зійшов благодатний вогонь з Мирної України, до якої вони вдерлися убивати Українців з 2014 року!!
Тому орків і карають за їх злочин!!!! Акалпсіс уже наближається до сруськіх московитів!!! Колонії уже чекають!!
показать весь комментарий
23.04.2026 13:27 Ответить
Ого, там ще сніг і навіть білий. Не в ту сторону вітер..
показать весь комментарий
23.04.2026 13:28 Ответить
У кацапських ***.ях ще сніг лежить?! Тому вони в Україну і пруться...
показать весь комментарий
23.04.2026 13:29 Ответить
Горько!
😂
показать весь комментарий
23.04.2026 13:44 Ответить
Та там же холодно, снег вот украинцы и решили орков немного обогреть...
показать весь комментарий
23.04.2026 13:45 Ответить
Ни какой-то, а ваш Апокалипсис. Наслаждайтесь пажалуста 😁
показать весь комментарий
23.04.2026 14:11 Ответить
Кацапи любят чьорний дим
показать весь комментарий
23.04.2026 14:36 Ответить
 
 