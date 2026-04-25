Дроны впервые атаковали Екатеринбург и Челябинск – целью было авиационное училище, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 25 апреля беспилотники впервые за время полномасштабной войны атаковали российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск, расположенные более чем в 1800 километрах от границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание NEXTA со ссылкой на российские источники.

География атаки

Речь идет о первом зафиксированном случае ударов дронов по этому региону России.

Екатеринбург и Челябинск расположены в глубоком тылу РФ, что свидетельствует о значительном увеличении дальности атак.

Вероятная цель

По информации местных пабликов, беспилотники двигались в направлении Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

Официальных подтверждений о поражении этого объекта пока нет.

Реакция РФ

Российские власти подтвердили факт дроновой атаки на регион.

Детали относительно последствий, разрушений или пострадавших в настоящее время уточняются.

