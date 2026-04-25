РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по рф
2 782 14

Дроны впервые атаковали Екатеринбург и Челябинск – целью было авиационное училище, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 25 апреля беспилотники впервые за время полномасштабной войны атаковали российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск, расположенные более чем в 1800 километрах от границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание NEXTA со ссылкой на российские источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

География атаки

Речь идет о первом зафиксированном случае ударов дронов по этому региону России.

Екатеринбург и Челябинск расположены в глубоком тылу РФ, что свидетельствует о значительном увеличении дальности атак.

Вероятная цель

По информации местных пабликов, беспилотники двигались в направлении Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

Официальных подтверждений о поражении этого объекта пока нет.

Дроны впервые за время войны атаковали Екатеринбург и Челябинск
Дроны впервые за время войны атаковали Екатеринбург и Челябинск

Реакция РФ

Российские власти подтвердили факт дроновой атаки на регион.

Детали относительно последствий, разрушений или пострадавших в настоящее время уточняются.

Автор: 

Челябинск дроны война в Украине
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Дрони летять 1800 км. Швидкість -300км/г. Протидії кацапської ППО для таких цілей немає судячи з усього . ТОДІ ПИТАННЯ: ДЕ,***** "ФЛАМІНГИ" З ТТХ 3000км, 1500км/г ШВИДКОСТІ, ТА 1 ТОННА Б/Ч. ?!?!?! ЯКА СВОЛОТА ОКРІМ ШТІЛЄРМАНА НАБРЕХАЛА?
показать весь комментарий
25.04.2026 11:50 Ответить
+11
Що значить "яка?"?. Зелена.
показать весь комментарий
25.04.2026 11:54 Ответить
+5
Мадяр вчора публічно облаяв мабуть Федорова, чи Шпіллермана, що БЧ дронів стали дуже слабкі. Да і тут ми не бачимо великої потужності удару. Потрібні ракети, це все розуміють, окрім оманських саботажників.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
інтернет-гніда! на відео, що ти дивишся лежачи на дивані, летить ударний FPV-дронFP-1, який робить Fire Point! або що б тобі було простіше - той самий Штілерман! а скільки дронів зробив ТИ??
показать весь комментарий
25.04.2026 12:41 Ответить
цілі треба ліпші ...
але - більш ніж за 1800 кілометрів від кордону з Україною Джерело: https://censor.net/ua/p3612341
показать весь комментарий
25.04.2026 11:56 Ответить
... чудова робота Збройних Сил України.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:14 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2026 12:17 Ответить
Можливо це пробний політ ..Перевіряють кацапську пво. Пізніше вірогідно і ракети полетять.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:31 Ответить
Какие?
показать весь комментарий
25.04.2026 12:50 Ответить
...І так красіво летять, бл""ь, строєм, аж земля трясеться. Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села гімн@м засиплять. Порядок...
показать весь комментарий
25.04.2026 12:34 Ответить
Пишуть про два прильоти в ЧВВАКУШ.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:41 Ответить
Кас'янов до москви долітав, за що Дєрмак відкрив кримінальну справу проти його і підрозділ розформував. Це все, що треба знати про тих, хто нами керує.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:45 Ответить
Тут балтийцы уже не причем, тут уже враждебные казахи помогают.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:55 Ответить
Та на хера той челябинськ, по москві потрібно, та й ближче вона
показать весь комментарий
25.04.2026 12:59 Ответить
 
 