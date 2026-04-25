Дроны впервые атаковали Екатеринбург и Челябинск – целью было авиационное училище, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 25 апреля беспилотники впервые за время полномасштабной войны атаковали российский Урал. Под ударом оказались Екатеринбург и Челябинск, расположенные более чем в 1800 километрах от границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание NEXTA со ссылкой на российские источники.
География атаки
Речь идет о первом зафиксированном случае ударов дронов по этому региону России.
Екатеринбург и Челябинск расположены в глубоком тылу РФ, что свидетельствует о значительном увеличении дальности атак.
Вероятная цель
По информации местных пабликов, беспилотники двигались в направлении Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.
Официальных подтверждений о поражении этого объекта пока нет.
Реакция РФ
Российские власти подтвердили факт дроновой атаки на регион.
Детали относительно последствий, разрушений или пострадавших в настоящее время уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але - більш ніж за 1800 кілометрів від кордону з Україною Джерело: https://censor.net/ua/p3612341