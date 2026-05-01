УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 747 22

Командувач Мадяр показав кадри ураження російських винищувачів на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили чотири російські літаки на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді та оприлюднив відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено 4 літаки 

"Волелюбні Українські Птахи 1 ОЦ СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий аеродром "Шагол" в Челябінську, РФ",- написав Бровді.

За його словами, в результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних літаків:

  • дві одиниці винищувачів Су-57;
  • винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • одного літака невідомої модифікації.

За словами Бровді, на супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57.

"Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені у інші, закриті частини аеродрому", - розповів командувач СБС. 

Зменшення ударного потенціалу ворога 

"Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км", - зазначив Мадяр.

Він додав, що кожен знищений ворожий Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 - 100–120 мільйонів доларів за одиницю.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.

Автор: 

літак (3087) аеродром (328) Челябінськ (9) Бровді Роберт Мадяр (110) Сили безпілотних систем (472)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
По моцкві дешевим лайном,щоб тривога не виключалась.Психологічний тиск іноді більш дієвий
показати весь коментар
01.05.2026 21:36 Відповісти
+18
9-го травня усі українці хочуть бачити - "на Маскву" .
показати весь коментар
01.05.2026 21:29 Відповісти
+15
Картинка буде коли під час проходження парадної коробки пролунає команда "Воздух"..і по червоній площі побіжать таргани включаючи ***** на трибуні...це буде повне моральне ураження
показати весь коментар
01.05.2026 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
9-го травня усі українці хочуть бачити - "на Маскву" .
показати весь коментар
01.05.2026 21:29 Відповісти
ні я не хочу - забагато ППО там, який сенс щоб багато позбивали але була картинка?

Краще хай знищаться все крім Москви - авіацію, нафту, їжу, хімію, сталь і енергію.

Треба щоб все РФ була як Туапсе
показати весь коментар
01.05.2026 21:34 Відповісти
По моцкві дешевим лайном,щоб тривога не виключалась.Психологічний тиск іноді більш дієвий
показати весь коментар
01.05.2026 21:36 Відповісти
До того ж виснаження ППО,ракет у них не мільярди.
показати весь коментар
01.05.2026 21:37 Відповісти
Щоб моцкалота обсиралась від тривоги, а верховне бункерне чмо летіло кидаючи кал повз чемодан з трибуни на могилі сифілітика в прямому ефірі.
Іноді картинка важливіша за реальні ураження.
показати весь коментар
01.05.2026 21:39 Відповісти
Цього нічого не буде, якщо на мавзолеї написати "Трамп".
показати весь коментар
02.05.2026 04:07 Відповісти
Картинка буде коли під час проходження парадної коробки пролунає команда "Воздух"..і по червоній площі побіжать таргани включаючи ***** на трибуні...це буде повне моральне ураження
показати весь коментар
01.05.2026 21:39 Відповісти
Я теж за те, але... вважаю, що для початку треба знищити заводи з виробництва зброї і її компонентів. Ту ж саму "Алабугу" та таке інше.
Потім можна зупинити москальські аеропорти в зоні досяжності. Думаю, що знищення лише тільки одної діспетчерської вежі, зупинить діяльність всього аеропорту на довгий час.
Залишається питання - чим? Мабуть тільки стаєю рожевих фламінго... (((

показати весь коментар
02.05.2026 01:03 Відповісти
Стоять один біфля одного.20-30 ракет і більшість би згоріли.
показати весь коментар
01.05.2026 21:30 Відповісти
Менше потрібно, касетний БП може посікти фюжеляж і кінець тим літакам.
показати весь коментар
01.05.2026 23:01 Відповісти
Та можна і не касетними вгатити.Але як бачимо Фламінго не летять.
показати весь коментар
02.05.2026 00:45 Відповісти
А ще каби скоріше всього вигружені, їх детонація зробила б частину справи.
показати весь коментар
01.05.2026 23:06 Відповісти
Мад'яра в перезиденти. Зміг налагодити роботу безпілотних систем, зможе і Україну відновити і Вову посадити.
показати весь коментар
01.05.2026 21:33 Відповісти
Вам одного клоуна - президента мало?
показати весь коментар
02.05.2026 09:45 Відповісти
Від Харкова 1800 км.
У 24-му ГУР спалив там Су-34.
показати весь коментар
01.05.2026 21:38 Відповісти
чудово що москалів так далеко дістали, на відео Мадяра було видно що попали в макет, зараз таємним чином цей фрагмент вирізали, нажаль ці чорти також вчаться і також нажаль не ідіоти, зарано розслаблятись
показати весь коментар
01.05.2026 21:41 Відповісти
Су-57 це ж гордість на параші.
Їх там не більше два десятка. Молодці СБС ЗСУ.👍👍👍
показати весь коментар
01.05.2026 21:51 Відповісти
Бажано Красну площу все ж таки 9 травня полякати. Звісно, нікого не достанемо але паніка в серці Кацапії буде нам моральним бальзамом. А самим кацапам всьопропалом.
показати весь коментар
01.05.2026 22:01 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 22:07 Відповісти
Я перепрошую, але де там ураження? На свiтлинi - яка рiзниця мiж окресленими лiтаками та сусiднiм?
показати весь коментар
01.05.2026 22:16 Відповісти
Гойда?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005)
показати весь коментар
02.05.2026 09:44 Відповісти
 
 