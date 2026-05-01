Командувач Мадяр показав кадри ураження російських винищувачів на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили чотири російські літаки на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді та оприлюднив відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

Уражено 4 літаки

"Волелюбні Українські Птахи 1 ОЦ СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий аеродром "Шагол" в Челябінську, РФ",- написав Бровді.

За його словами, в результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних літаків:

дві одиниці винищувачів Су-57;

винищувача-бомбардувальника Су-34;

одного літака невідомої модифікації.

За словами Бровді, на супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57.

"Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені у інші, закриті частини аеродрому", - розповів командувач СБС.

Зменшення ударного потенціалу ворога

"Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км", - зазначив Мадяр.

Він додав, що кожен знищений ворожий Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 - 100–120 мільйонів доларів за одиницю.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.

