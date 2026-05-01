Командувач Мадяр показав кадри ураження російських винищувачів на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ. ВIДЕО
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили чотири російські літаки на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ.
Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді та оприлюднив відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено 4 літаки
"Волелюбні Українські Птахи 1 ОЦ СБС 25 квітня 2026 року нанесли візит ввічливості на військовий аеродром "Шагол" в Челябінську, РФ",- написав Бровді.
За його словами, в результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень наступних літаків:
- дві одиниці винищувачів Су-57;
- винищувача-бомбардувальника Су-34;
- одного літака невідомої модифікації.
За словами Бровді, на супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57.
"Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені у інші, закриті частини аеродрому", - розповів командувач СБС.
Зменшення ударного потенціалу ворога
"Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км", - зазначив Мадяр.
Він додав, що кожен знищений ворожий Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.
Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 - 100–120 мільйонів доларів за одиницю.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських винищувачів Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще хай знищаться все крім Москви - авіацію, нафту, їжу, хімію, сталь і енергію.
Треба щоб все РФ була як Туапсе
Іноді картинка важливіша за реальні ураження.
Потім можна зупинити москальські аеропорти в зоні досяжності. Думаю, що знищення лише тільки одної діспетчерської вежі, зупинить діяльність всього аеропорту на довгий час.
Залишається питання - чим? Мабуть тільки стаєю рожевих фламінго... (((
У 24-му ГУР спалив там Су-34.
Їх там не більше два десятка. Молодці СБС ЗСУ.👍👍👍
