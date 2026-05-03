Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО росіян. ВIДЕО
У координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
Що уражено
- Так, протягом звітного періоду підрозділи уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350.
- Окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.
Збитки окупантів
Зазначається, що загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько 1,1 млрд доларів.
