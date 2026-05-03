Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО росіян. ВIДЕО

У координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Що уражено

Так, протягом звітного періоду підрозділи уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350.

Окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Збитки окупантів

Зазначається, що загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько 1,1 млрд доларів.

