Двоє поранених окупантів вкоротили собі віку після влучань ударних дронів 92-ї ОШБр. ВIДЕО

Пілоти 2-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка влучили дронами по двох окупантах, які в результаті вкоротили собі віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранені рашисти внаслідок атаки українських операторів дронів вирішили самоліквідуватися, підірвавши себе гранатами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадри зафільмували бійці дронами та поділилися ними у телеграм-каналі бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО росіян. ВIДЕО

Дивіться також: Сили безпілотних систем завдали ударів по ППО, РЛС та пунктах дислокації окупантів на кількох напрямках. ВIДЕО