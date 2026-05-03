УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8643 відвідувача онлайн
Новини Відео Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою
4 242 8

Двоє поранених окупантів вкоротили собі віку після влучань ударних дронів 92-ї ОШБр. ВIДЕО

Пілоти 2-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка влучили дронами по двох окупантах, які в результаті вкоротили собі віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранені рашисти внаслідок атаки українських операторів дронів вирішили самоліквідуватися, підірвавши себе гранатами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадри зафільмували бійці дронами та поділилися ними у телеграм-каналі бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО росіян. ВIДЕО

Дивіться також: Сили безпілотних систем завдали ударів по ППО, РЛС та пунктах дислокації окупантів на кількох напрямках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20882) самогубство (684) знищення (10031) 92 окрема штурмова бригада (278) дрони (8000)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так що це - їм і "броніків", уже, не видають?
показати весь коментар
03.05.2026 14:03 Відповісти
не видають, бо від підриву гранати "броніки" псуються.
показати весь коментар
03.05.2026 14:15 Відповісти
Ой, тупі лаптєголові, як сибірські валянки.
показати весь коментар
03.05.2026 14:15 Відповісти
Правильне і своєчасне рішення .
показати весь коментар
03.05.2026 14:18 Відповісти
Своевременным я бы не назвал. Мог бы удавиться еще дома, в Малых Обсерах.
показати весь коментар
03.05.2026 15:05 Відповісти
Ухилянти!
показати весь коментар
03.05.2026 14:41 Відповісти
Зачем нам эта новость? Это их личное дело. Поощрять надо бы. Я без стеба. Если знать точно имя и место жительства, то отправлять по 100 баксов семье от народа Украины. Там сойдёт и столько.
показати весь коментар
03.05.2026 17:21 Відповісти
А могли б цього літа відпочити в Туапсе. Курортне місто для "еліти "
показати весь коментар
03.05.2026 17:58 Відповісти
 
 