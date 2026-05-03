Минус 457 БПЛА, 174 оккупанта и 30 сорванных попыток переправы через реку: боевая работа батальона SIGNUM

Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады за апрель уничтожили 174 оккупантов, а также нанесли значительные потери технике и логистике противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами уничтожено 457 беспилотников противника, 30 единиц логистического транспорта и 23 точки запуска вражеских БПЛА.

Также поражено 4 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 7 артиллерийских орудий и 20 укрытий.

Отдельно зафиксировано 30 случаев срыва попыток переправы противника через реку к позициям Сил обороны.

Чогось він наче трохи засмучений і ніби здивований.Річки так і не знайшов,хоч і в окулярах.
03.05.2026 15:04 Ответить
знищення московита, повинна стати трендовою і найкращою роботоу у світі ...
всі краіни світу навколо московіі повинні аикористати цю нагоду і почати Богоугодну справу ...
після чого просто спокійно забирати вільні своі землі назад які московити відтискали століттями у всіх
03.05.2026 15:10 Ответить
А чи бачать це кіно орки?
03.05.2026 16:01 Ответить
...
03.05.2026 16:03 Ответить
 
 