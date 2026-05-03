УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8643 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 765 8

Мінус 457 БпЛА, 174 окупанти та 30 зірваних спроб переправи через річку: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади за квітень ліквідували 174 окупанти, а також завдали значних втрат техніці та логістиці противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами знищено 457 безпілотників противника, 30 одиниць логістичного транспорту та 23 точки запуску ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також уражено 4 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 7 артилерійських гармат та 20 укриттів.

Окремо зафіксовано 30 випадків зриву спроб переправлення противника через річку до позицій Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє поранених окупантів вкоротили собі віку після влучань ударних дронів 92-ї ОШБр. ВIДЕО

Дивіться також: Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20882) боєприпаси (2388) знищення (10031) артилерія (873) ЗСУ (8602) дрони (8000)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Чогось він наче трохи засмучений і ніби здивований.Річки так і не знайшов,хоч і в окулярах.
показати весь коментар
03.05.2026 15:04 Відповісти
То начфін - згадує баланс...
показати весь коментар
04.05.2026 17:01 Відповісти
Ха..Або номер рахунку,на який перевів вкрадені гроші.
показати весь коментар
04.05.2026 19:21 Відповісти
знищення московита, повинна стати трендовою і найкращою роботоу у світі ...
всі краіни світу навколо московіі повинні аикористати цю нагоду і почати Богоугодну справу ...
після чого просто спокійно забирати вільні своі землі назад які московити відтискали століттями у всіх
показати весь коментар
03.05.2026 15:10 Відповісти
А чи бачать це кіно орки?
показати весь коментар
03.05.2026 16:01 Відповісти
...
показати весь коментар
03.05.2026 16:03 Відповісти
Навіть лишній хромосомі москалів не буде спокою в Українській землі віками!
показати весь коментар
04.05.2026 17:03 Відповісти
 
 