Мінус 457 БпЛА, 174 окупанти та 30 зірваних спроб переправи через річку: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади за квітень ліквідували 174 окупанти, а також завдали значних втрат техніці та логістиці противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами знищено 457 безпілотників противника, 30 одиниць логістичного транспорту та 23 точки запуску ворожих БпЛА.

Також уражено 4 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 7 артилерійських гармат та 20 укриттів.

Окремо зафіксовано 30 випадків зриву спроб переправлення противника через річку до позицій Сил оборони.

