FPV-дрон 18-го армійського корпусу уразив 8 окупантів одним ударом на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині український FPV-дрон 18-го армійського корпусу влучив у скупчення окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот помітив рух ворожої піхотної групи з 8 осіб, які рухалися вздовж дороги, та одразу завдав прицільного удару безпілотником.

У результаті один український дрон ліквідував 8 рашистів.

Сумський напрямок

Російські війська намагаються розширювати зону контролю в районі Грабовського та Миропільського в Сумській області.

Про це розповів начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон.

"Спираючись на захоплені населені пункти, там два захоплені по великому рахунку, так щоб надійно – це Грабовське та Миропільське. Зараз вони намагаються розширювати по кордону, але намагаються і залізти далі. Але там вже українські війська, що відійшли, вже спираються на підготовлені позиції. І вже там "сюрприз" створити значно важче. Там можна хіба що намагатися продавлювати, а зараз для того, щоб ефективно продавити – у росіян сил не вистачає", – розповів речник.

