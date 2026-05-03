Окупанти намагаються розширити зону контролю на Сумщині, - Трегубов
Російські війська намагаються розширювати зону контролю в районі Грабовського та Миропільського в Сумській області.
Про це розповів начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Суми.
Що відомо
За словами Трегубова, фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон.
"Спираючись на захоплені населені пункти, там два захоплені по великому рахунку, так щоб надійно – це Грабовське та Миропільське. Зараз вони намагаються розширювати по кордону, але намагаються і залізти далі. Але там вже українські війська, що відійшли, вже спираються на підготовлені позиції. І вже там "сюрприз" створити значно важче. Там можна хіба що намагатися продавлювати, а зараз для того, щоб ефективно продавити – у росіян сил не вистачає", – розповів речник.
Знищення техніки росіян
Крім того, російські окупанти мінімально застосовують техніку. Зокрема, у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, за квітень українські бійці знищили 19 російських танків та 16 бронемашин.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні угруповання військ "Курськ" спростувало заяви РФ про захоплення села Миропілля в Сумській області.
