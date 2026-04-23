РФ не змогла створити буферну зону на кордоні, - ДПСУ

Попри спроби просування, російські війська не досягли створення буферної зони. Найбільша активність фіксується на Сумщині та Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Хартія розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Плани РФ і їх реалізація

"Путін зазначав, що це близько 20 км вздовж кордону, але саме по території України. Тим самим він планує убезпечити прикордоння Росії, щоби Україна не наносила ураження. Але фактично досягти цих планів ворог ніяк не може. Звісно, Росія, російські підрозділи, маючи завдання створити цю буферну зону, намагаються розширити зону контролю по лінії кордону, просунутися вглиб території нашої держави. Але суттєвих успіхів у них немає", - сказав Демченко.

Найбільш напружені напрямки

Речник ДПСУ додав, що найбільш активно російська армія тисне на українські позиції у Хотінській, Юнаківській, Краснопільській громаді Сумщини, а також Золочівської та Вовчанської на Харківщині.

"Довгий час ворог штурмує наші позиції у напрямку населеного пункту Вовчанськ, зокрема поряд – Вовчанські Хутори. Але просунутися не може. У січні ворог великі сили кинув в межах Вовчанської громади в напрямку населеного пункту Дігтярне, Нестерне, Кругле – задіюючи саме піхотні групи, щоби атакувати позиції, які утримує бригада ДПС "Гарт", аби прорвати і лінію кордону, і наші оборонні порядки – і просунутися вглиб України. Але протягом трьох тижнів боїв ворог зазнав втрат – 300 вбитих, 300 поранених, і зараз активність суттєво зменшилася", - розповів речник ДПСУ.

Накопичення істотних резервів та підготовки до нових проривів Державна прикордонна служба не спостерігає, каже Демченко. За його словами, російська армія не полишає спроб просунутися углиб України через кордон, відбувається ротація бойових підрозділів РФ, але ті сили, які надходять - це радше для поповнення втрат, для масованого удару їх недостатньо.

