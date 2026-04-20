Оборонці України заперечили російські фейки про захоплення окупантами Зибиного на Харківщині. ВIДЕО

Поширена в російських ресурсах інформація про нібито захоплення населеного пункту Зибине на Харківщині не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві 16-го армійського корпусу.

Спростування російських повідомлень

У російських інтернет-виданнях поширюються матеріали про "успіхи" на Харківському напрямку, зокрема щодо оволодіння Зибиним. Проте українські військові наголошують, що це не відповідає реальній оперативній обстановці.

Противник силами підрозділів зі складу 127-го мотострілецького полку 71-ї мотострілецької дивізії продовжує штурмові дії та намагається розширити контрольовану зону.

"Висування штурмових груп противника було завчасно викрито та нанесено ураження. Втрати противника склали вісім безповоротних, чотири санітарних та один квадроцикл", – зазначили у повідомленні військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові заблоковані у центрі Куп’янська - тривають спроби прориву, - Трегубов

Оборона на прикордонних напрямках

Складні бої тривають і в прикордонних районах Сумської області. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону. Окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

Раніше ми повідомляли, що увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. Одна людина постражадала.

Читайте: Пілоти 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів на Харківщині. ВIДЕО