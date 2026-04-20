РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7987 посетителей онлайн
Новости Видео Боевые действия на Харьковщине
1 718 1

Защитники Украины опровергли российские фейки о захвате оккупантами Зыбино на Харьковщине. ВИДЕО

Распространяемая на российских ресурсах информация о якобы захвате населенного пункта Зыбино в Харьковской области не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 16-го армейского корпуса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опровержение российских сообщений

В российских интернет-изданиях распространяются материалы об "успехах" на Харьковском направлении, в частности о захвате Зыбино. Однако украинские военные отмечают, что это не соответствует реальной оперативной обстановке.

Противник силами подразделений из состава 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии продолжает штурмовые действия и пытается расширить контролируемую зону.

"Выдвижение штурмовых групп противника было своевременно раскрыто и нанесено поражение. Потери противника составили восемь безвозвратных, четыре санитарных и один квадроцикл", – отметили в сообщении военные.

Оборона на приграничных направлениях

Сложные бои продолжаются и в приграничных районах Сумской области. Российские войска пытаются усилить штурмы, однако Вооруженные Силы Украины держат оборону. Оккупанты взяли под контроль несколько населенных пунктов непосредственно у границы, однако все попытки продвинуться вглубь украинской территории своевременно срываются.

  • Ранее мы сообщали, что вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Один человек пострадал.

Автор: 

Харьковская область (2549) Чугуевский район (360) Зыбино (3) 16 армейский корпус (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.04.2026 18:39 Ответить
 
 