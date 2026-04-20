Оккупанты нанесли удар дроном по Харькову - один человек пострадал

Вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг нанес удар боевым дроном по городу - попадание в Основянском районе", - говорится в сообщении.

Имеется информация об одном пострадавшем в результате обстрела.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, вчера вечером Россия также атаковала Харьков: зафиксировано два попадания в Основянском районе.