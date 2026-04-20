Оккупанты нанесли удар дроном по Харькову - один человек пострадал
Вечером 20 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.
"Враг нанес удар боевым дроном по городу - попадание в Основянском районе", - говорится в сообщении.
- Имеется информация об одном пострадавшем в результате обстрела.
- На месте работают все соответствующие службы.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль