Окупанти вдарили дроном по Харкову - шестеро людей постраждало (оновлено)

Атака РФ на Харків

Увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог ударив бойовим дроном по місту - влучання в Основʼянському районі", - ідеться в повідомленні.

  • Наявна інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу.
  • На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також унаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.

Терехов о 19.13 написав: "Вже пʼятеро постраждалих".

Оновлення

"Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району.

Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Ліквідація наслідків атаки триває", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вчора увечері росія також атакувала Харків: зафіксовано два влучання в Основ’янському районі

Лідор відправив антидронщиків в район ... затоки - терпіть!!! Співчуття постраждалим!
20.04.2026 19:19 Відповісти
Там важливіше.
Хто ми такі взагалі щоб лідеру не довіряти
20.04.2026 19:48 Відповісти
Новость подана странно, дрон в единственном числе, как один. Уже запросто над городом днём и ночью летают от 3 до 8 запросто, интервал между тревогой и отбоем бывает и 5 мин, в среднем 1 час запросто. Работает особенно ночь пво. Иногда сбивают. В Тг местных каналов полно инфы где летит и в какую сторону. Только от этого не легче. Такая картина пошла массовых налётов недели три уже. И сейчас вот слышно. В оласти, особенно северо-восток полный завал, кабами сравняли всё. И села и райцентры. Если подойдут ближе, кабы долетят до города. Применяют кацапы всё чаще реактивные, скорость 400км. Летят и низко и высоко, но чаще высоко. Сложно сбить.
20.04.2026 21:43 Відповісти
 
 