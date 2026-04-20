Окупанти вдарили дроном по Харкову - шестеро людей постраждало (оновлено)

Увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог ударив бойовим дроном по місту - влучання в Основʼянському районі", - ідеться в повідомленні.

Наявна інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу.

На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також унаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.

Терехов о 19.13 написав: "Вже пʼятеро постраждалих".

Оновлення

"Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району.

Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Ліквідація наслідків атаки триває", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вчора увечері росія також атакувала Харків: зафіксовано два влучання в Основ’янському районі