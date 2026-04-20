Окупанти вдарили дроном по Харкову - шестеро людей постраждало (оновлено)
Увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Ворог ударив бойовим дроном по місту - влучання в Основʼянському районі", - ідеться в повідомленні.
- Наявна інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу.
- На місці працюють усі відповідні служби.
Оновлення
Згодом Синєгубов повідомив, що постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу.
Також унаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.
Терехов о 19.13 написав: "Вже пʼятеро постраждалих".
Оновлення
"Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району.
Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.
Ліквідація наслідків атаки триває", - повідомив Синєгубов.
