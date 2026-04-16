Ще двох інтернет-агітаторів рашизму викрито у Харкові та на Черкащині: серед затриманих - колишній семінарист духовної семінарії УПЦ (МП), - СБУ
Затримано ще двох агітаторів, які поширювали фейки російської пропаганди та виправдовували війну Кремля проти України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Черкаська область
Так, на Черкащині викрито колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ (МП) на розповсюдженні прокремлівських публікацій у фейсбуку. Фігурант входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП), якому СБУ вже оголосила 5 підозр.
На власній сторінці у цій соцмережі він заперечував повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, вихваляв збройні угруповання рашистів та виправдовував їхні злочини, зокрема проти цивільного населення України.
Харків
У Харкові викрито продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму. Задокументовано, як жінка поширювала провокативний контент країни-агресора під час спілкування зі своїми знайомими у месенджерах та під час особистих зустрічей.
Також вона писала проросійські коментарі у соцмережах. Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили злочини з боку обох фігурантів.
Що загрожує
Як зазначається, їм повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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