Ще двох інтернет-агітаторів рашизму викрито у Харкові та на Черкащині: серед затриманих - колишній семінарист духовної семінарії УПЦ (МП), - СБУ

Затримано ще двох агітаторів, які поширювали фейки російської пропаганди та виправдовували війну Кремля проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Черкаська область

Так, на Черкащині викрито колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ (МП) на розповсюдженні прокремлівських публікацій у фейсбуку. Фігурант входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП), якому СБУ вже оголосила 5 підозр.

На власній сторінці у цій соцмережі він заперечував повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, вихваляв збройні угруповання рашистів та виправдовував їхні злочини, зокрема проти цивільного населення України.

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Харків

У Харкові викрито продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму. Задокументовано, як жінка поширювала провокативний контент країни-агресора під час спілкування зі своїми знайомими у месенджерах та під час особистих зустрічей.

Також вона писала проросійські коментарі у соцмережах. Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили злочини з боку обох фігурантів.

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Що загрожує

Як зазначається, їм повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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