Затримано ще чотирьох проросійських агітаторів, які поширювали фейки про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще чотирьох прихильників Кремля, які виправдовували збройну агресію РФ та поширювали фейки про Сили оборони нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці про діяльність агітаторів РФ







Як зазначається, на Київщині викрито адміністратора Телеграм-каналу, який поширював дезінформацію про ЗСУ та закликав до зриву мобілізації.

Також зловмисник агітував ворога до прицільних ударів по оборонних об’єктах та критичній інфраструктурі України.

У Херсонській області затримано фігурантку, яка готувала та надсилала на адреси держустанов електронні листи, в яких ставила під сумнів суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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Як встановило розслідування, зловмисниця називала повномасштабну збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".

Крім цього, вона виправдовувала тимчасову окупацію Криму і частину території Донбасу, Запорізької області та лівобережжя Херсонщини.

На Черкащині підозру отримав ще один фігурант, який у чатах груп популярного месенджера дезінформував про діяльність Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Також задокументовано, як провокатор закликав рашистів продовжити обстріли енерго- і теплогенеруючих підприємств України.

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На Закарпатті викрито інтернет-агітатора, який у соцмережах закликав до "відокремлення" західного регіону України.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Затримання та підозри

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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