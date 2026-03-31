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Новини Фото Проросійські агітатори
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Затримано ще чотирьох проросійських агітаторів, які поширювали фейки про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще чотирьох прихильників Кремля, які виправдовували збройну агресію РФ та поширювали фейки про Сили оборони нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці про діяльність агітаторів РФ

агітатори рф
агітатори рф
агітатори рф

Як зазначається, на Київщині викрито адміністратора Телеграм-каналу, який поширював дезінформацію про ЗСУ та закликав до зриву мобілізації.

  • Також зловмисник агітував ворога до прицільних ударів по оборонних об’єктах та критичній інфраструктурі України.

У Херсонській області затримано фігурантку, яка готувала та надсилала на адреси держустанов електронні листи, в яких ставила під сумнів суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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  • Як встановило розслідування, зловмисниця називала повномасштабну збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".
  • Крім цього, вона виправдовувала тимчасову окупацію Криму і частину території Донбасу, Запорізької області та лівобережжя Херсонщини.

На Черкащині підозру отримав ще один фігурант, який у чатах груп популярного месенджера дезінформував про діяльність Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.

  • Також задокументовано, як провокатор закликав рашистів продовжити обстріли енерго- і теплогенеруючих підприємств України.

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На Закарпатті викрито інтернет-агітатора, який у соцмережах закликав до "відокремлення" західного регіону України.

  • Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Затримання та підозри

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано чотирьох агітаторів рашизму: серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

агітація (207) СБУ (14049) Херсонська область (6818)
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Топ коментарі
+2
Коли іде розмова про мбілізацію,згадка про ТЦЛ--то там є поле для СБУ. Там "збираються" вороги України,які проти мобілізації,проти захисту України від фашистів-москалів,проти ЗСУ Чомусь ї цих ворогів не зменшується Думаю,що СБУ повинна звернути увагу на такі ідії і висловлювання.
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31.03.2026 13:28 Відповісти
+2
Покарання таких виродків має включати повну конфіскацію майна, ануляцію дипломів, пенсійного стажу і автоматичне позбавлення громадянства та депортацію в ********* після відбуття покарання в повному обсязі. Їх не потрібно тримати 8 років. Достатньо 4, але на шкідливих виробництвах. Надалі довічне позбавлення права на в'їзд до України. Всі хто працює на ********* мають врешті там опинитись.
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31.03.2026 13:41 Відповісти
+2
Кожного ухилянта--позбавити права голосувати,бути вибраним і неможливістю працювати на державних посадах Провести зміни до Конституції Бо він ворог.
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31.03.2026 13:47 Відповісти

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