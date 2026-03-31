Затримано ще чотирьох проросійських агітаторів, які поширювали фейки про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще чотирьох прихильників Кремля, які виправдовували збройну агресію РФ та поширювали фейки про Сили оборони нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подробиці про діяльність агітаторів РФ
Як зазначається, на Київщині викрито адміністратора Телеграм-каналу, який поширював дезінформацію про ЗСУ та закликав до зриву мобілізації.
- Також зловмисник агітував ворога до прицільних ударів по оборонних об’єктах та критичній інфраструктурі України.
У Херсонській області затримано фігурантку, яка готувала та надсилала на адреси держустанов електронні листи, в яких ставила під сумнів суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
- Як встановило розслідування, зловмисниця називала повномасштабну збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".
- Крім цього, вона виправдовувала тимчасову окупацію Криму і частину території Донбасу, Запорізької області та лівобережжя Херсонщини.
На Черкащині підозру отримав ще один фігурант, який у чатах груп популярного месенджера дезінформував про діяльність Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.
- Також задокументовано, як провокатор закликав рашистів продовжити обстріли енерго- і теплогенеруючих підприємств України.
На Закарпатті викрито інтернет-агітатора, який у соцмережах закликав до "відокремлення" західного регіону України.
- Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.
Затримання та підозри
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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