Задержаны еще четверо пророссийских агитаторов, распространявших фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала ещё четырёх сторонников Кремля, которые оправдывали вооружённую агрессию РФ и распространяли фейки о Силах обороны нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Подробности о деятельности агитаторов РФ







Как отмечается, в Киевской области разоблачен администратор Telegram-канала, который распространял дезинформацию о ВСУ и призывал к срыву мобилизации.

Также злоумышленник агитировал врага к прицельным ударам по оборонным объектам и критической инфраструктуре Украины.

В Херсонской области задержана фигурантка, которая готовила и отправляла на адреса госучреждений электронные письма, в которых ставила под сомнение суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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Как установило расследование, злоумышленница называла полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом".

Кроме того, она оправдывала временную оккупацию Крыма и части территории Донбасса, Запорожской области и левобережья Херсонщины.

В Черкасской области подозрение получил еще один фигурант, который в чатах групп популярного мессенджера дезинформировал о деятельности Сил обороны и оперативной ситуации на фронте.

Также задокументировано, как провокатор призывал рашистов продолжить обстрелы энерго- и теплогенерирующих предприятий Украины.

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На Закарпатье разоблачен интернет-агитатор, который в соцсетях призывал к "отделению" западного региона Украины.

Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Задержание и подозрения

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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