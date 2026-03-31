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Новости Фото Пророссийские агитаторы
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Задержаны еще четверо пророссийских агитаторов, распространявших фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала ещё четырёх сторонников Кремля, которые оправдывали вооружённую агрессию РФ и распространяли фейки о Силах обороны нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Подробности о деятельности агитаторов РФ

агитаторы РФ
агитаторы РФ
агитаторы РФ

Как отмечается, в Киевской области разоблачен администратор Telegram-канала, который распространял дезинформацию о ВСУ и призывал к срыву мобилизации.

  • Также злоумышленник агитировал врага к прицельным ударам по оборонным объектам и критической инфраструктуре Украины.

В Херсонской области задержана фигурантка, которая готовила и отправляла на адреса госучреждений электронные письма, в которых ставила под сомнение суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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  • Как установило расследование, злоумышленница называла полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом".
  • Кроме того, она оправдывала временную оккупацию Крыма и части территории Донбасса, Запорожской области и левобережья Херсонщины.

В Черкасской области подозрение получил еще один фигурант, который в чатах групп популярного мессенджера дезинформировал о деятельности Сил обороны и оперативной ситуации на фронте.

  • Также задокументировано, как провокатор призывал рашистов продолжить обстрелы энерго- и теплогенерирующих предприятий Украины.

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На Закарпатье разоблачен интернет-агитатор, который в соцсетях призывал к "отделению" западного региона Украины.

  • Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Задержание и подозрения

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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агитация (505) СБУ (20853) Херсонская область (5827)
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Топ комментарии
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Коли іде розмова про мбілізацію,згадка про ТЦЛ--то там є поле для СБУ. Там "збираються" вороги України,які проти мобілізації,проти захисту України від фашистів-москалів,проти ЗСУ Чомусь ї цих ворогів не зменшується Думаю,що СБУ повинна звернути увагу на такі ідії і висловлювання.
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31.03.2026 13:28 Ответить
+2
Покарання таких виродків має включати повну конфіскацію майна, ануляцію дипломів, пенсійного стажу і автоматичне позбавлення громадянства та депортацію в ********* після відбуття покарання в повному обсязі. Їх не потрібно тримати 8 років. Достатньо 4, але на шкідливих виробництвах. Надалі довічне позбавлення права на в'їзд до України. Всі хто працює на ********* мають врешті там опинитись.
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31.03.2026 13:41 Ответить
+2
Кожного ухилянта--позбавити права голосувати,бути вибраним і неможливістю працювати на державних посадах Провести зміни до Конституції Бо він ворог.
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31.03.2026 13:47 Ответить

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