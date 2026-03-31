Задержаны еще четверо пророссийских агитаторов, распространявших фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала ещё четырёх сторонников Кремля, которые оправдывали вооружённую агрессию РФ и распространяли фейки о Силах обороны нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подробности о деятельности агитаторов РФ
Как отмечается, в Киевской области разоблачен администратор Telegram-канала, который распространял дезинформацию о ВСУ и призывал к срыву мобилизации.
- Также злоумышленник агитировал врага к прицельным ударам по оборонным объектам и критической инфраструктуре Украины.
В Херсонской области задержана фигурантка, которая готовила и отправляла на адреса госучреждений электронные письма, в которых ставила под сомнение суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
- Как установило расследование, злоумышленница называла полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом".
- Кроме того, она оправдывала временную оккупацию Крыма и части территории Донбасса, Запорожской области и левобережья Херсонщины.
В Черкасской области подозрение получил еще один фигурант, который в чатах групп популярного мессенджера дезинформировал о деятельности Сил обороны и оперативной ситуации на фронте.
- Также задокументировано, как провокатор призывал рашистов продолжить обстрелы энерго- и теплогенерирующих предприятий Украины.
На Закарпатье разоблачен интернет-агитатор, который в соцсетях призывал к "отделению" западного региона Украины.
- Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.
Задержание и подозрения
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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