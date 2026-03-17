СБУ и Нацполиция задержали еще 5 агитаторов рашизма в разных регионах нашей страны. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё пятерых прокремлёвских агитаторов, призывавших рашистов к дальнейшим обстрелам Украины и захвату всей территории нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Так, в Черкасской области разоблачена жена настоятеля храма УПЦ (МП), которая в чатах мессенджеров восхваляла Путина и агитировала за продолжение воздушных ударов по Украине.

По материалам дела, основной аудиторией пропагандистки были ее знакомые и прихожане религиозной общины.

В Кировоградской области киберспециалисты СБУ задержали местного безработного, который в Telegram-каналах призывал к захвату госучреждений и свержению конституционного строя в Украине.

В Херсоне подозрение получила медицинская работница больницы, которая в TikTok и в "Одноклассниках" героизировала вооруженные группировки РФ и поддерживала временную оккупацию Крыма.

Другая фигурантка поддерживала так называемую "идею присоединения" временно оккупированных территорий Украины к РФ. Кроме того, в своих постах она призывала наносить вражеские удары по украинским городам.

В Винницкой области правоохранители разоблачили еще одного сторонника рашизма, который распространял на своей странице в Facebook запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги.

Установлено, что провокационный контент злоумышленник брал из российских групп в различных соцсетях.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

В настоящее время сторонникам кремлевского режима сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий;

распространение символики коммунистического режима;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









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