Новости Задержание российских пособников
СБУ задержала в Киеве проектировщиков, которые помогали рашистам восстанавливать поврежденные НПЗ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности сорвала очередную попытку рашистов заполучить передовые украинские технологии в сфере топливно-энергетического комплекса.

По результатам комплексных мер в Киеве задержаны руководитель отдела и два инженера проектной компании, которые использовали специализированное программное обеспечение для восстановления объектов нефтегазовой отрасли РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, фигуранты выполняли заказ инжинирингового предприятия государства-агрессора, которое занимается реконструкцией подсанкционных поврежденных российских нефтеперерабатывающих заводов.

За деньги рашистов киевские конструкторы разрабатывали проектную документацию для ремонта технологических систем и агрегатов на российских НПЗ.

Для подготовки соответствующих чертежей, схем и регламентов действий проектировщики использовали новейшие ИТ-продукты.

По данным киберспециалистов СБУ, для контакта с российскими заказчиками фигуранты использовали закрытые чаты в мессенджерах и электронную почту.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления фигурантов и задержали их по месту жительства.

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время следователи СБУ сообщили им о подозрении – пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
17.03.2026 13:45
17.03.2026 14:03
17.03.2026 14:04
 
 