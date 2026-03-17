СБУ задержала в Киеве проектировщиков, которые помогали рашистам восстанавливать поврежденные НПЗ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности сорвала очередную попытку рашистов заполучить передовые украинские технологии в сфере топливно-энергетического комплекса.
По результатам комплексных мер в Киеве задержаны руководитель отдела и два инженера проектной компании, которые использовали специализированное программное обеспечение для восстановления объектов нефтегазовой отрасли РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, фигуранты выполняли заказ инжинирингового предприятия государства-агрессора, которое занимается реконструкцией подсанкционных поврежденных российских нефтеперерабатывающих заводов.
За деньги рашистов киевские конструкторы разрабатывали проектную документацию для ремонта технологических систем и агрегатов на российских НПЗ.
Для подготовки соответствующих чертежей, схем и регламентов действий проектировщики использовали новейшие ИТ-продукты.
По данным киберспециалистов СБУ, для контакта с российскими заказчиками фигуранты использовали закрытые чаты в мессенджерах и электронную почту.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления фигурантов и задержали их по месту жительства.
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время следователи СБУ сообщили им о подозрении – пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
