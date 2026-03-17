СБУ та Нацполіція затримали ще 5 агітаторів рашизму в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще пʼятьох прокремлівських агітаторів, які закликали рашистів до подальших обстрілів України та захоплення всієї території нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Так, на Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в чатах месенджерів вихваляла путіна та агітувала до продовження повітряних ударів по Україні.

За матеріалами справи, основною аудиторією пропагандистки були її знайомі та парафіяни релігійної громади.

У Кіровоградській області кіберфахівці СБУ затримали місцевого безробітного, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення держустанов та повалення конституційного ладу в Україні.

У Херсоні підозру отримав медпрацівник лікарні, який у TiкToку та в "Однокласниках" героїзував збройні угруповання РФ і підтримував тимчасову окупацію Криму.

Інша фігурантка підтримувала так звану "ідею приєднання" тимчасово окупованих територій України до РФ. Крім того, у своїх постах вона закликала до завдання ворожих ударів по українських містах.

На Вінниччині правоохоронці викрили ще одного прихильника рашизму, який розповсюджував на своїй сторінці у Фейсбуку заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Встановлено, що провокативний контент зловмисник брав з російських груп у різних соцмережах.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі прихильникам кремлівського режиму повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;

поширення символіки комуністичного режиму;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.









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