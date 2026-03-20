РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9771 посетитель онлайн
Новости Пророссийские агитаторы Оправдывание агрессии РФ
К 6 годам приговорен еще один прокремлевский агитатор из Черкасчины, - СБУ

Еще один пропагандист рашизма, задержанный СБУ в апреле 2024 года в Черкасской области, получил реальный срок лишения свободы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, вражеским пропагандистом оказался предприниматель из Золотоношского района, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Для распространения прокремлевских нарративов он записывал видео с собственными комментариями и выкладывал их на своей странице в Facebook. В таких публикациях он оправдывал временную оккупацию Крыма и части Донбасса, а также призывал рашистов захватывать Одессу и Николаев.

Смотрите также: СБУ и Нацполиция задержали еще 5 агитаторов рашизма в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Кроме того, он называл полномасштабную войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом" и распространял фейки о Силах обороны нашего государства.

Установлено, что, кроме собственных материалов, он распространял материалы кремлевских пропагандистских СМИ.

Читайте также: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов: среди них — монах УПЦ (МП) и сотрудница СИЗО

Приговорен к 6 годам лишения свободы

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность агитатора в пользу РФ.

Суд признал злоумышленника виновным по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников) и назначил 6 лет лишения свободы.

Смотрите: Задержаны четыре агитатора рашизма: среди них чиновницы Одесского горсовета, которые восхваляли Путина, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

агитация (500) СБУ (20461) Черкасская область (205)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:48 Ответить
а ці агітатори, які паплюжили гасло Слава Україні, Героям Слава!, коли нарешті СБУ зацікавлять? Ілі ето другоє? https://youtu.be/7V44Ys9faKY?t=255
показать весь комментарий
20.03.2026 16:54 Ответить
Потрібно провірити цих судів, хто, та що, перевірити їх декларації. Та кацапи 6 років дали нашій пенсіонерці яка перерахувала гроші на ЗСУ.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:56 Ответить
Ім'я та прізвище цього засранця.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:37 Ответить
 
 