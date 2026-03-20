К 6 годам приговорен еще один прокремлевский агитатор из Черкасчины, - СБУ

Еще один пропагандист рашизма, задержанный СБУ в апреле 2024 года в Черкасской области, получил реальный срок лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, вражеским пропагандистом оказался предприниматель из Золотоношского района, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Для распространения прокремлевских нарративов он записывал видео с собственными комментариями и выкладывал их на своей странице в Facebook. В таких публикациях он оправдывал временную оккупацию Крыма и части Донбасса, а также призывал рашистов захватывать Одессу и Николаев.

Кроме того, он называл полномасштабную войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом" и распространял фейки о Силах обороны нашего государства.

Установлено, что, кроме собственных материалов, он распространял материалы кремлевских пропагандистских СМИ.

Приговорен к 6 годам лишения свободы

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность агитатора в пользу РФ.

Суд признал злоумышленника виновным по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников) и назначил 6 лет лишения свободы.

