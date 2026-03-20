До 6 років засуджено ще одного прокремлівського агітатора з Черкащини, - СБУ

Ще один агітатор рашизму, якого СБУ затримала у квітні 2024 року в Черкаській області, отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ворожим пропагандистом виявився підприємець із Золотоніського району, який публічно виправдовував збройну агресію рф проти України.

Для поширення прокремлівських наративів він записував відео з власними коментарями та викладав їх на своїй сторінці у фейсбуці. У таких публікаціях він виправдовував тимчасову окупацію Криму та частину Донбасу, а також закликав рашистів захоплювати Одесу та Миколаїв.

Також дивіться: СБУ та Нацполіція затримали ще 5 агітаторів рашизму в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Крім цього, він називав повномасштабну війну рф проти України "внутрішнім громадянським конфліктом" і поширював фейки про Сили оборони нашої держави.

Встановлено, що, окрім власних матеріалів, він поширював матеріали кремлівських пропагандистських ЗМІ.

Також читайте: СБУ затримала трьох проросійських агітаторів: серед них — монах УПЦ (МП) та посадовиця СІЗО

Засуджено до 6 років позбавлення волі

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність агітатора на користь рф.

Суд визнав зловмисника винним за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та призначив 6 років позбавлення волі.

Дивіться: Затримано чотирьох агітаторів рашизму: серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, - СБУ. ФОТОрепортаж