До 6 років засуджено ще одного прокремлівського агітатора з Черкащини, - СБУ
Ще один агітатор рашизму, якого СБУ затримала у квітні 2024 року в Черкаській області, отримав реальний термін ув’язнення.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворожим пропагандистом виявився підприємець із Золотоніського району, який публічно виправдовував збройну агресію рф проти України.
Для поширення прокремлівських наративів він записував відео з власними коментарями та викладав їх на своїй сторінці у фейсбуці. У таких публікаціях він виправдовував тимчасову окупацію Криму та частину Донбасу, а також закликав рашистів захоплювати Одесу та Миколаїв.
Крім цього, він називав повномасштабну війну рф проти України "внутрішнім громадянським конфліктом" і поширював фейки про Сили оборони нашої держави.
Встановлено, що, окрім власних матеріалів, він поширював матеріали кремлівських пропагандистських ЗМІ.
Засуджено до 6 років позбавлення волі
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність агітатора на користь рф.
Суд визнав зловмисника винним за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та призначив 6 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль