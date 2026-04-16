Еще двух интернет-агитаторов рашизма разоблачили в Харькове и Черкасской области: среди задержанных - бывший семинарист духовной семинарии УПЦ (МП), - СБУ
Задержаны ещё два агитатора, которые распространяли фейки российской пропаганды и оправдывали войну Кремля против Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Черкасская область
Так, в Черкасской области разоблачен бывший семинарист духовной семинарии УПЦ (МП) в распространении прокремлевских публикаций в Facebook. Фигурант входит в ближнее окружение митрополита Черкасской епархии УПЦ (МП), которому СБУ уже объявила 5 подозрений.
На своей странице в этой соцсети он отрицал полномасштабное вторжение РФ на территорию нашего государства, восхвалял вооруженные группировки рашистов и оправдывал их преступления, в частности против гражданского населения Украины.
Харьков
В Харьковеразоблачена продавщица местного рынка, которая агитировала за поддержку кремлевского режима. Задокументировано, как женщина распространяла провокационный контент страны-агрессора во время общения со своими знакомыми в мессенджерах и во время личных встреч.
Также она писала пророссийские комментарии в соцсетях. Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили преступления со стороны обоих фигурантов.
Что грозит
Как отмечается, им сообщили о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
