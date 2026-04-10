Пилоты 58-й ОМПБр уничтожили полевой склад топлива оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского успешно нанесли удары по тыловой инфраструктуре врага на севере Харьковской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря мастерству операторов БПЛА удалось поразить несколько критически важных объектов захватчиков. В частности, на обнародованных кадрах видно, как украинский дрон-камикадзе филигранно проходит под антидроновой сеткой оккупантов, чтобы нанести смертельный удар.

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Результаты атаки:

Полевой склад ГСМ: уничтожены запасы горюче-смазочных материалов, что привело к масштабному пожару и дефициту топлива для вражеской техники на этом участке.

Энергообеспечение: прямым попаданием уничтожен генератор. Это автоматически лишает врага питания для средств связи, комплексов РЭБ и возможности заряжать аккумуляторы для собственных дронов.

"Полевой склад горючего и генератор оккупантов уничтожили пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр на севере Харьковской области несколькими точными ударами. Системное выбивание таких объектов постепенно разрушает логистику врага на подступах к передовой. А генератор – это источник питания для множества электронного оборудования: от связи и средств РЭБ до зарядки батарей дронов. Новый генератор можно перетащить на подобную базу в другом месте, но это новые шансы получить поражение от наших пилотов", – комментируют бойцы 58-й бригады.

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