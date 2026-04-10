Пілоти 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського успішно відпрацювали по тиловій інфраструктурі воропммга на півночі Харківської області. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки майстерності операторів БпЛА вдалося уразити кілька критично важливих об'єктів загарбників. Зокрема, на оприлюднених кадрах видно, як український дрон-камікадзе філігранно проходить під антидроновою сіткою окупантів, щоб завдати фатального удару.

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Результати атаки:

Польовий склад ПММ: знищено запаси пально-мастильних матеріалів, що призвело до масштабної пожежі та дефіциту палива для ворожої техніки на цій ділянці.

Енергозабезпечення: прямим влучанням знищено генератор. Це автоматично позбавляє ворога живлення для засобів зв'язку, комплексів РЕБ та можливості заряджати акумулятори для власних дронів.

"Польовий склад пального та генератор окупантів знищили пілоти 3 мотопіхотного батльйону 58 ОМПБр на півночі Харківщини кількома точними ударами. Системне вибивання таких об’єктів поступово руйнує логістику ворога на підступах до передової. А генератор – це живлення для купи електронного обладнання: від зв’язку і засобів РЕБ до заряджання батарей дронів. Новий генератор затягнути до подібної бази в іншому місці можна, та це нові шанси отримати ураження від наших пілотів", - коментують бійці 58-ї бригади.

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